Joan Carles i Sofia tornaran a veure’s en un esdeveniment ‘royal’ important

Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia tornaran a veure’s ben aviat, una cita que no deu fer il·lusió a cap del dos tenint en compte com és la seva situació actual. Els reis emèrits espanyols han estat convidats a la boda del fill del rei Abdalá II i Rània de Jordània, que tindrà lloc el pròxim 1 de juny. Aquest serà un gran esdeveniment royal que reunirà monarquies de tot el món, una celebració doble a palau que servirà com a excusa per a tornar a col·locar el matrimoni al centre de la diana.

Des que Joan Carles es traslladés a Abu Dhabi, han estat molt poques les vegades que l’hem vist acompanyat de la seva dona. La seva marxa cap al país àrab va servir-los com a al·licient per deixar de dissimular que continuaven junts, una separació que ara s’ha fet també física. Des de llavors només han coincidit a funerals, una tendència que ara canviaran i es veuran en un ambient distès i luxós en honor a les núpcies del príncep jordà.

Els reis emèrits espanyols, junts en una boda royal

La revista ¡Hola! ha pogut saber que Joan Carles i Sofia han confirmat la seva assistència, el que fan com a gest d’amistat amb la casa reial jordana amb qui sempre han tingut bona relació. Ara bé, de moment és una incògnita si ells acudiran en representació a la monarquia espanyola o si també els acompanyaran Felip i Letícia. No és probable que vagin tots quatre, ja que estan intentant minimitzar al màxim les reunions familiars perquè saben que els perjudica molt deixar-se veure amb l’emèrit.

Joan Carles de Borbó tornarà a veure la seva dona | Europa Press

Sigui com sigui, el que queda confirmat és el retrobament dels antics reis. Totes les mirades estaran col·locades sobre ells, que no van a una boda com a parella des que Rafa Nadal i Xisca Perelló els convidessin al seu enllaç a Mallorca. En aquesta ocasió tornaran a fer el paperot i acudiran junts com si no passés res entre ells.