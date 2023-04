Publiquen detalls sorprenents d’una altra filla secreta de Joan Carles

Joan Carles de Borbó ha tingut una vida extramatrimonial molt intensa, fins al punt que algunes fonts li adjudiquen “més de 5.000 amants“. Després de tantes relacions íntimes, no estranyaria que tingués més d’un fill il·legítim per allà… una teoria que agafa força després de la publicació d’un llibre d’investigació sobre “el seu imperi mai explicat”. Els periodistes José Maria Olmo i David Fernández analitzen la història darrere d’Alejandra, una jove que podria haver nascut fruit de l’aventura de l’emèrit amb una aristòcrata.

Diuen que la noia va néixer entre finals dels anys 70 i principis dels 80 i, per tant, seria més petita que Felip VI. Està casada, té un fill i mai no hauria demanat res als Borbons perquè va créixer sense saber qui era realment el seu pare: “Quan per fi ho va esbrinar, va optar per continuar actuant com si la notícia mai no li hagués arribat”.

El més fort és que asseguren que tota la família reial coneix l’existència d’aquesta noia perquè va haver-hi un petit acostament entre Joan Carles i ella: “Va intentar compensar la falta de reconeixement amb afecte i altres mostres de generositat”. L’emèrit mai no hauria amagat als seus amics que sabia qui era aquesta noia: “Deia que era una bona noia, molt intel·ligent i preparada“, expliquen a Vanitatis.

Publiquen un llibre sobre els secrets de Joan Carles de Borbó

La Casa Reial no volia que es filtrés ni es fes oficial aquesta filla il·legítima, per descomptat, i s’hauria organitzat “un pacte de silenci en les elits” per continuar la ficció que el matrimoni entre Joan Carles i Sofia era idíl·lic.

El rei emèrit espanyol ha tingut una vida paral·lela al seu matrimoni i havia de finançar-la. És per això que els autors d’aquest llibre han pogut esbrinar que tenia “una caixa B” per poder ajudar-la: “Ajudar financerament a una filla no reconeguda implicava disposar contínuament de fons en efectiu que poguessin circular sense deixar rastre en apunts comptables. La detecció d’alguna d’aquestes transferències hauria posat al descobert automàticament la seva relació amb Alejandra”.

La filla il·legítima de Joan Carles, criada en una família d’aristòcrates

A aquesta filla secreta de Joan Carles no li ha faltat mai de res, ja que va néixer en una família d’aristòcrates connectada amb el poder. El seu presumpte pare tenia més de 70 anys quan ella va néixer, però ningú no va posar en dubte que fos el pare biològic. I qui és la mare? No han filtrat la identitat, però sí que han aportat alguns detalls com que era una dona de perfil lliberal i progressista a qui era habitual veure-la en actes promocionals i esdeveniments de moda: “Sortia amb freqüència a les revistes del cor i tenia amistat amb altres protagonistes habituals del món rosa. Va arribar a convertir-se en la mussa d’un cèlebre dissenyador d’alta costura”. Una nova història oculta de l’emèrit que el deixa en evidència.

Alguns mitjans han assenyalat directament Alejandra de Rojas, qui té una vida familiar que coincideix al 100% amb la descripció que es dona en el llibre. Podria ser que fos ella perquè les dades principals que aporta coincideix amb les seves, tenint en compte que la mare és una mica més gran que Joan Carles com es diu a l’escrit, que el pare era gran quan ella va néixer, que és aristòcrata, té un fill i està vinculada al món de la moda.

Alejandra de Rojas, assenyalada com la filla secreta | Instagram

Joan Carles de Borbó nega tenir una filla il·legítima

Òbviament no està confirmat que es tracti d’ella i sembla obvi pensar que no ho diria encara que ho fos, ja que en cas de confirmar-se estaríem parlant d’una bomba de dimensions estratosfèriques que acabaria de dinamitar la Casa Reial. Joan Carles de Borbó ha trencat el seu silenci poc després de la publicació de la noticía i, com era d’esperar, ha negat que sigui certa: “No tinc cap filla anomenada Alejandra“, ha dit a LOC.