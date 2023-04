Filtren detalls desconeguts de la personalitat de Sofia de Borbó

Sofia de Borbó seguirà els passos d’Elionor i, a partir de l’agost, iniciarà els estudis a l’escola privada de Gal·les. De la filla petita de Felip VI i Letícia no se saben gaires coses, un hermetisme que no agrada perquè realment és una gran desconeguda. La revista ¡Hola! ha volgut trencar amb aquest silenci sobre la seva vida privada i ha tret a la llum alguns detalls sobre què li agrada i com és.

La revista ha parlat amb fonts properes a ella, que asseguren que és “perfeccionista, desperta, de reacció ràpida, divertida i de caràcter fort“. Pel que fa al seu caràcter, no dubten en qualificar-la de “simpatiquíssima, espontània, bromista i extravertida”.

S’ha parlat molt sobre la seva afició al futbol, una infanta espanyola molt esportista que també hauria practicat hípica i tenis. El que no s’havia filtrat fins ara és que té una vena creativa molt desenvolupada, ja que toca el violí i també ha practicat ballet. La jove seria una apassionada de l’art dramàtica i el cinema. Sofia és una friki de Star Wars, el que s’ha sabut perquè l’han vist amb charms d’aquesta saga i també perquè va fer servir un nom relacionat amb la ciència-ficció com a pseudònim de les proves d’accés al centre anglès.

Ara se saben més coses sobre la personalitat de Sofia de Borbó | Europa Press

Sofia de Borbó, la més similar físicament a la família grega

Físicament, sempre s’ha dit que s’assembla més a la família grega, que ha heretat els trets de la seva àvia Sofia i aquella part de la família. Una noia que s’hauria educat amb els mateixos valors que la germana i que ha tingut la mateixa educació. El següent dubte és si també faran que ella cursi la carrera militar, el procés que començarà Elionor quan acabi l’estiu. Fins llavors, se centrarà en provar sort com a estudiant a l’estranger i en un altre idioma.