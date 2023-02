Sofia de Borbó vol ser futbolista: intenta entrar en un equip femení

Sofia de Borbó i Elionor formen part de la família reial espanyola, unes hereves de les que pràcticament no se sap res. La seva vida privada es manté exageradament hermètica, ja que Felip i Letícia no volen que la premsa fiqui el nas en què fan o deixen de fer les seves filles. Ara bé, això no ha impedit que es filtrin algunes informacions sobre les seves aficions.

Se sabia que Sofia és una apassionada del futbol, esport que practica des que era petita. Acaba de sortir a la llum un dels desitjos de la jove, que hauria fet les proves per entrar a formar part d’un equip de futbol femení. Informalia informa que vol entrar en el DUX Internacional de Madrid Football Academy, un equip conegut amb el camp a Villaviciosa de Odón.

Fins ara estava fent de migcampista, però sempre en partits mixtos entre amics. A partir d’ara, però, vol dedicar-s’hi més professionalment en una lliga de debò. Per tal d’ingressar en aquest equip haurà de passar unes proves en les que comprovaran si té prou nivell per ingressar a l’equip de les juvenils. El club no ha dit si aquest interès de la infanta espanyola és cert o no, però de ben segur que els ajudaria a guanyar expectació mediàtica perquè serien molts els curiosos que hi acudirien a veure-la jugar o entrenar.

Elionor i Sofia animen la selecció femenina de futbol | Casa Reial

Sofia de Borbó, la vertadera captivada per Gavi | Europa Press

Critiquen Felip i Letícia per no parlar de la vida privada de les filles

A El Mundo critiquen en un article d’avui, precisament, que tinguin les nenes protegides en una bombolla. La Casa Reial no informa d’absolutament cap moviment fora de l’agenda oficial, el que ha tornat a passar aquest cap de setmana quan s’han callat que Elionor vindria a visitar el pare per celebrar amb ell el seu aniversari. Per no saber-se, ni tan sols se sap encara què farà quan acabi aquest curs escolar.