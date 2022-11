Joan Carles, molt desagradable en la ruptura amb una de les amants

Joan Carles de Borbó ha tingut moltes amants, el que li ha acabat generant forts maldecaps tal com està demostrant Corinna amb els seus pòdcasts. Una de les dones que va deixar-se captivar per l’emèrit espanyol és Sol Bacharach, una advocada i empresària valenciana amb qui hauria mantingut una aventura durant tres anys. Sobre la seva relació no s’ha escrit gaire, però ara s’acaba de conèixer més informació al respecte.

La responsable d’aquesta filtració ha estat Corinna, precisament, que parlarà sobre ella en el pròxim capítol de la sèrie. El Español ha tingut accés a un petit fragment sobre el tema, un testimoni que serveix per saber més sobre aquesta gran desconeguda. I què ha dit sobre ells? Bàsicament que el Borbó va deixar-la de males maneres: “Ella acabava de perdre el pare per culpa d’un càncer i va tornar a Madrid per recolzar-se en ell. El que es va trobar va ser un Joan Carles que li va retreure que hagués estat absent durant tants mesos. La va informar que s’estava veient amb algú més des de feia un temps”. Es referia a Corinna, amb qui mantenia una aventura simultània en aquells moments.

Joan Carles, amb Sofia i l’amant en una foto d’arxiu | Telecinco

Sol Bacharach, amant de Joan Carles i amb una vida plena de drames

La vida personal d’aquesta amant de Joan Carles no ha estat fàcil. ETA va assassinar el seu marit el 1992, un catedràtic i polític que era el pare dels seus tres fills. Poc després, la germana va morir víctima d’unes addiccions en les que finalment va caure la mateixa Sol. Gràcies a la insistència d’un dels seus fills, va acudir a una terapeuta en la que van ajudar-la a superar l’addicció per les pastilles i així ho ha reconegut en xerrades posteriors: “Vaig tocar fons quan va morir la meva germana. El primer dia que em vaig prendre una pastilla em vaig sentir tan bé que creia que havia trobat la solució als meus problemes”.

Així és Sol Bacharach, l’empresària que va ser amant de Joan Carles durant 3 anys | Telecinco

Sol Bacharach mai no ha parlat públicament sobre la seva aventura amb Joan Carles, per la qual cosa sembla poc probable que ho faci ara tants anys després. Sigui com sigui, ara se sap que el final de la història d’amor no va ser típic de conte.