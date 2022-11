L’error garrafal de Vargas Llosa davant Elena de Borbó: “Gràcies, Elionor”

Mario Vargas Llosa ha rebut un premi que aplaudeix la seva passió per la tauromàquia, de la que presumeix sempre que pot. Ell mateix ha explicat en diverses ocasions que va créixer en una família taurina i que recorda anar a veure els toros des de ben petit. El 2018 van crear una iniciativa que premia personalitats rellevants que estiguin relacionats amb el món dels toros, la que ara l’ha escollit a ell.

En aquesta ocasió, l’encarregada d’entregar el guardó ha estat una altra famosa que és habitual veure a les places de toros: Elena de Borbó. La filla més taurina de Joan Carles de Borbó ha reaparegut públicament per fer entrega d’aquest premi al guanyador del Nobel, sense esperar-se que acabés sent protagonista per una ficada de pota.

Mario Vargas Llosa ha ficat la pota amb Elena de Borbó | Europa Press

Mario Vargas Llosa fica la pota i s’equivoca de nom en l’agraïment a Elena de Borbó

Vargas Llosa estava agraint el premi quan decidia dirigir unes paraules molt tendres cap a ella, de qui no recordava el nom. Enmig del discurs, l’escriptor es referia a ella com “la princesa Elionor” i això generava molts xiuxiuejos i riures entre els assistents. La confusió ha estat l’anècdota més comentada de l’entrega de premis, el que no deu haver fet molta gràcia als organitzadors perquè només s’està parlant sobre aquest tema.

L’escriptor ha estat reconegut de la mà de la germana de Felip VI | Europa Press

Mario Vargas Llosa, premiat amb un guardó taurí | Europa Press

La parella d’Isabel Preysler no està molt al dia de la família reial i la premsa rosa, pel que es veu, tenint en compte que ha confós Elena amb la seva neboda. Sigui com sigui, aquest lapsus ha cridat molt l’atenció i ha retornat la filla de Joan Carles de Borbó a primera línia mediàtica. Feia dies que no se sabia res d’ella, la que ha reaparegut amb una tallada de cabells i un gran somriure.