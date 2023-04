Publican detalles sorprendentes de otra hija secreta de Juan Carlos

Juan Carlos de Borbón ha tenido una vida extramatrimonial muy intensa, hasta el punto que algunas fuentes le adjudican «más de 5.000 amantes«. Después de tantas relaciones íntimas, no extrañaría que tuviera más de un hijo ilegítimo por allí… una teoría que coge bastante fuerza después de la publicación de un libro de investigación sobre «su imperio nunca explicado». Los periodistas José Maria Olmo y David Fernández analizan la historia detrás de Alejandra, una joven que podría haber nacido fruto de la aventura del emérito con una aristócrata.

Dicen que la chica nació entre finales de los años 70 y principios de los 80 y, por lo tanto, sería más pequeña que Felipe VI. Está casada, tiene un hijo y nunca habría pedido nada a los Borbones porque creció sin saber quién era realmente su padre: «Cuando por fin lo averiguó, optó por continuar actuando cómo si la noticia nunca le hubiera llegado».

Lo más fuerte es que aseguran que toda la familia real conoce la existencia de esta chica porque hubo un pequeño acercamiento entre Juan Carlos y ella: «Intentó compensar la falta de reconocimiento con afecto y otras muestras de generosidad». El emérito nunca habría escondido a sus amigos que sabía quién era esta chica: «Decía que era una buena chica, muy inteligente y preparada«, explican en Vanitatis .

Publican un libro sobre los secretos de Juan Carlos de Borbón

La Casa Real no quería que se filtrara ni se hiciera oficial esta hija ilegítima, por supuesto, y se habría organizado «un pacto de silencio en las élites» para continuar la ficción que el matrimonio entre Juan Carlos y Sofía era idílico.

El rey emérito español ha tenido una vida paralela a su matrimonio y tenía que financiarla. Es por eso que los autores de este libro han podido averiguar que tenía «una caja B» para poder ayudarla: «Ayudar financieramente a una hija no reconocida implicaba disponer continuamente de fondo en efectivo que pudieran circular sin dejar rastro en apuntes contables. La detección de alguna de estas transferencias habría puesto al descubierto automáticamente su relación con Alejandra».

La hija ilegítima de Juan Carlos, criada en una familia de aristócratas

A esta hija secreta de Juan Carlos no le ha faltado nunca de nada, ya que nació en una familia de aristócratas conectada con el poder. Su presunto padre tenía más de 70 años cuando ella nació, pero nadie puso en entredicho que fuera el padre biológico. ¿Y quién es la madre? No han filtrado la identidad, pero sí que han aportado algunos detalles como que era una mujer de perfil liberal y progresista a quién era habitual verla en actas promocionales y acontecimientos de moda: «Salía con frecuencia en las revistas del corazón y tenía amistad con otros protagonistas habituales del mundo rosa. Llegó a convertirse en la musa de un célebre diseñador de alta costura». Una nueva historia oculta del emérito que lo deja en evidencia.

Algunos medios han señalado directamente a Alejandra de Rojas, quien tiene una vida familiar que coincide al 100% con la descripción que se da en el libro. Podría ser que fuera ella porque los datos principales que aporta coincide con los suyos, teniendo en cuenta que la madre es algo más grande que Juan Carlos como se dice en el escrito, que el padre era mayor cuando ella nació, que es aristócrata, tiene un hijo y está vinculada al mundo de la moda.

Alejandra de Rojas, señalada como la hija secreta | Instagram

Juan Carlos de Borbón niega tener una hija ilegítima

Obviamente no está confirmado que se trate de ella y parece obvio pensar que no lo diría aunque lo fuera, puesto que en caso de confirmarse estaríamos hablando de una bomba de dimensiones estratosféricas que acabaría de dinamitar la Casa Real. Juan Carlos de Borbón ha roto su silencio al poco de la publicación de la noticía y, como era de esperar, ha negado que sea cierta: «No tengo ninguna hija llamada Alejandra«, ha dicho a LOC.