Joan Carles de Borbó ha fet una quantitat de diners inimaginable, la que hauria aprofitat per mantenir la vida paral·lela amb les amants i els presumptes fills il·legítims que li atribueixen. Una de les dones que més temps van estar en aquesta parcel·la extramatrimonial de l’emèrit espanyol va ser Bárbara Rey. En el documental que ha gravat per a Antena 3, la vedette ha deixat verd el pare de Felip VI.

Per què? Ha reconegut que la va tractar bé i que li va fer molts regals, però això no impedeix que el catalogui de “garrepa” perquè mai no va voler ajudar-la quan li va dir que la família travessava problemes econòmics. A més a més, una de les coses que li va regalar va acabar sent una enganyifa: “Vaig haver de vendre el que tenia per poder donar menjar als meus fills. Estava en aquesta situació tan greu i ell no tenia ni un detall… De fet, em va regalar una moneda d’or i quan vaig anar a empenyorar-la em van dir que no arribava al mínim de 18 quirats“, així que no havia estat gaire generós amb ella. Amb Corinna sembla que sí que ho va ser, però què passa amb la resta d’amants?

Bárbara Rey deixa verd Joan Carles de Borbó per no haver volgut ajudar-la econòmicament

Bárbara Rey continua dient que ho va passar malament al final de l’aventura perquè va adonar-se que l’estaven espiant: “El telèfon estava punxat i a la porta sempre veia una furgoneta amb antenes estrambòtiques. A vegades em deia coses per telèfon i jo li havia de dir que no ho fes perquè sabia que ens escoltaven”. Ella va voler cobrir-se les esquenes i va guardar un parell de gravacions que confirmaven que mantenien una aventura. Va ser llavors quan dos encaputxats van assaltar casa seva i van robar-li cintes de vídeo: “És mentida el que diuen que tinc tantíssimes gravacions de Joan Carles. Em volien matar, però vaig voler arribar al fons d’aquest tema perquè els espanyols no saben en mans de qui estem”.

La ‘vedette’ treu a la llum secrets de la relació amb l’emèrit | Antena 3

Sempre s’ha dit que la Casa Reial va ingressar-li una autèntica barbaritat de diners a canvi del seu silenci, però ella ho nega: “A mi no m’han arribat aquests diners. Mai no he parlat sobre el tema perquè no he volgut. Ara bé, encara són a temps de donar-me aquests diners. El seu fill ha renunciat a l’herència, no? Doncs aquí estic. La meva vida sense ell era més maca, fàcil i tranquil·la. Moltes vegades he maleït l’hora en què vam tornar perquè jo no em sentia privilegiada. A vegades he volgut que s’interessés per mi de debò, però ell no s’interessa per ningú”.