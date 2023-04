Joan Carles nega tenir una filla il·legítima que es diu Alejandra

Joan Carles de Borbó ha desmentit la notícia bomba que s’ha donat a conèixer aquest dijous i que assenyala que tindria una filla il·legítima que es diu Alejandra, segons ha pogut saber aquesta nit El Periódico de fonts de l’entorn del rei emèrit. El rotatiu assegura que Joan Carles ha negat la informació publicada aquest matí per El Confidencial als seus amics més propers. Els periodistes José Maria Olmo i David Fernández han revelat en un llibre d’investigació sobre “l’imperi mai explicat” del rei emèrit que, a finals dels anys 70 i després d’una relació extramatrimonial amb una aristòcrata, hauria nascut una nena que seria filla il·legítima de Joan Carles. Els periodistes detallen que la dona actualment té uns 40 anys, que està casada i que té un fill, però que, malgrat conèixer aquesta teoria, mai ha reclamat res als Borbons.

Qui és Alejandra, la possible filla il·legítima de Joan Carles?

Segons la investigació d’Olmo i Fernández, Alejandra va néixer entre finals dels anys 70 i principis dels 80 i va ser criada en una família d’aristòcrates connectada amb el poder. Seria més petita que Felip VI i, com va créixer sense saber qui era realment el seu pare, “quan per fi ho va esbrinar, va optar per continuar actuant com si la notícia mai no li hagués arribat”.

Segons el llibre, tota la família reial sabia que aquesta dona, la possible filla il·legítima de Joan Carles, existia – Europa Press

Aquesta, però, no és l’única sorpresa del llibre King Corp. L’imperi mai explicat de Joan Carles I (Libros del K.O.), ja que els autors asseguren que tota la família reial tenia constància de l’existència d’aquesta dona després que hi hagués un petit acostament entre Joan Carles i ella. Olmo i Fernández apunten que el rei emèrit “va intentar compensar la falta de reconeixement amb afecte i altres mostres de generositat”.