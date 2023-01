Les anècdotes més surrealistes del naixement de Joan Carles de Borbó

Joan Carles de Borbó fa avui 85 anys, en el que suposa el tercer aniversari que passa a Abu Dhabi. L’emèrit espanyol no ha pogut viatjar a Madrid com tant volia, però no passarà el dia sol tenint en compte que Vanitatis assegura que el visitaran les seves dues filles. Com en les últimes ocasions, la Casa Reial ha optat per ignorar totalment aquest dia i ni tan sols han escrit una felicitació pública. Bufarà les espelmes des de la distància, en el seu palau d’or i sense la companyia de l’encara dona, Sofia de Grècia. El seu és un matrimoni trencat des de fa molts anys, però el distanciament entre ells cada vegada és més pronunciat. De fet, hi ha molts que es jugarien bastants diners a què ni tan sols el truca per felicitar-lo en aquest dia. Avui mateix hem tornat a veure l’emèrita, que ha viatjat fins a Roma per assistir al funeral del Papa Benet.

Així va ser el tempestuós naixement de Joan Carles de Borbó

En aquesta data assenyalada, Pilar Eyre ha volgut recordar com va ser el tempestuós naixement de Joan Carles. Ho ha fet en un vídeo a Youtube en el que revela detalls curiosos com la reacció dels pares i la pluja intensa que el va rebre: “El seu naixement va estar ple de vicissituds, fets còmics i tràgics. Aquell dia estava caient a Roma una tempesta impressionant que va deixar sense electricitat la ciutat, que va tombar tramvies i que va descarrilar trens”.

Per culpa d’aquest temporal, la mare no trobava cotxe per anar fins a l’hospital quan va començar a notar les primeres contraccions: “La família estava exiliada a Roma. La mare de Joan Carles estava molt embarassada, però en aquella època no sabien ben bé quan seria el part. Aquell dia va anar al cinema amb el sogre, amb qui tenia molt bona relació. Estaven veient una pel·lícula de pirates quan la dona va començar a notar els dolors de part. El sogre li va donar una altra cigarreta perquè es calmés, però no va funcionar. La va acompanyar a casa i li va dir que truqués la seva filla perquè ell no tenia ni idea de com ajudar-la. Va trucar el ginecòleg, que era el típic guapo i don Juan, però estava plovent moltíssim i ella necessitava anar a l’hospital”.

El naixement de Joan Carles de Borbó, marcat per l’absència del pare

“La situació era tràgica perquè podien morir els dos. Finalment, van trobar un taxi i van fer tot el camí amb un mocador per la finestra perquè els deixessin avançar. Aconsegueixen arribar, van entrar corrents al paritori i Maria va donar a llum immediatament. Primer va haver-hi una petita dificultat perquè el nen era molt gran, però al final va sortir i va ser una revolució perquè era nen i en aquella època tenia una gran importància perquè era l’hereu. L’àvia, quan va assabentar-se de la mida del nen, va creure que Joan Carles seria hemofílic perquè era el que acostumava a passar”, explica la cronista.

El gran problema era que el pare del Borbó estava a la finca del Piamonte amb l’amant sense saber res del part: “La gent preguntava on era i, al final, li van escriure un telegrama perquè no sabien quina excusa més posar. Ell va dir que estava en un congrés i que, en rebre l’avís, va córrer com una fletxa i va poder veure el naixement del fill… el que no era cert”.

El naixement de Joan Carles va ser complicat | Europa Press

Com a càsting, el seu pare (l’avi de Joan Carles) va voler donar-li una lliçó: “Van aprofitar que a l’habitació del costat havia nascut un bebè xinès, va embolicar el nen i quan va arribar Joan de Borbó, el va agafar en braços i el somriure se li va evaporar quan va veure que era xinès. Alfons es va adonar que estava patint molt i de seguida li va dir que era una broma. La part més divertida és que la mare va dir, posteriorment, que Joan Carles era tan lleig quan va néixer que, de fet, haurien preferit el nen xinès“.