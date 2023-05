Alejandra de Rojas ha estat assenyalada com la presumpta filla secreta de Joan Carles de Borbó. Aquesta ha estat una informació bomba que ha tornat a posar en primera línia les infidelitats -i posteriors conseqüències- de la vida extramatrimonial de l’emèrit. Ell va ser el primer en negar que aquesta història fos certa: “No tinc cap filla anomenada Alejandra“. Ara ha estat l’aristòcrata qui ha dit la seva en un comunicat.

Ha trencat el seu silenci en un escrit publicat per l’agència EFE: “Davant de la notícia publicada com avançament d’un llibre que s’intenta publicar aviat i l’allau de notícies publicades en premsa, ràdio, televisió i xarxes socials sobre la meva persona, em veig obligada a desmentir de manera rotunda la meva condició de ser filla secreta del rei Joan Carles, així com tots els comentaris sobre un presumpte tracte especial rebut durant la meva infància o joventut per aquesta falsa condició”.

Alejandra de Rojas podria emprendre accions legals contra els qui diuen que és filla de Joan Carles

Assegura que tot el que s’ha dit és mentida i que aquestes informacions no tenen “cap fonament“. L’Alejandra lamenta el “dany gairebé irreparable” que ha fet tot això a la seva família i també a si mateixa. Per aquesta raó, deixa caure que es reserva l’exercici d’accions legals contra els propagadors d’aquesta història.

Alejandra de Rojas nega ser filla de l’emèrit | Instagram

Així és la dona que creien que era filla de Joan Carles | Instagram

Alejandra de Rojas ha volgut destacar la figura dels seus pares, el comte Eduardo de Rojas i la socialité Charo Palacios. Tots dos són morts des de fa anys i demana que es respecti el seu dret a l’honor. Un assenyalament públic que vol saber d’on ha sortit i per què, ja que l’ha afectat directament i encara no es creu que hagi pogut passar.