Iñaki López i Andrea Ropero han estat pares de la seva segona filla en comú. Els periodistes de La Sexta estan d’enhorabona i els seus companys de cadena han estat els encarregats de donar la notícia públicament. Cristina Pardo, des del seu programa, els ha felicitat en directe: “Iñaki López ja ha estat pare, ha tornat a ser pare fa pocs minuts. Volem felicitar-lo des d’aquí. Per fi podem dir que Iñaki falta a treballar per un bon motiu, no com fins ara. Estan tots bé, Andrea guapíssima i Iñaki com sempre. Ara en comptes d’un són dos, el doble de tot!”, ha dit tot fent broma.

Són pares d’un nen de gairebé sis anys, anomenat Roke, el qui ara es converteix en germà gran. Des d’El Intermedio també han volgut felicitar-los per haver ampliat la família. No contents amb això, també han aprofitat per treure a la llum com han anomenat a la petita. “Moltes felicitats i benvinguda, Jara. Des d’aquí us enviem un petó molt gran a totes dues, que estan molt bé”.

Els presentadors de La Sexta, Iñaki López i Andrea Ropero, amplien la família

Iñaki i Andrea van començar una relació amorosa el 2016 i, des de llavors, formen una parella de les més consolidades de la televisió. Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre la bona notícia, però és probable que comparteixin alguna fotografia de la filla petita a través del seu perfil d’Instagram.

La parella ja té un fill que ara es convertirà en germà gran | Instagram

La parella ha ampliat la família | Instagram

La periodista ha compartit fotografies de l’embaràs | Instagram

Els últims mesos no han estat fàcils per a ells, ja que Iñaki López ha tingut problemes de salut des que tingués un despreniment de retina que va forçar-lo a estar de baixa. Feia pinta que estaria allunyat de les càmeres molt de temps, però la intervenció va ser exitosa: “Gracies a la intervenció dels metges, tot està al seu lloc una altra vegada”.