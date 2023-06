Rosalía està promocionant Tuya, un single que l’ha tornat a fer tocar el cel en el món de la música. La cantant catalana ha aparegut davant dels micròfons de RAC105 per parlar d’una carrera musical que continua millorant i millorant. No és habitual veure-la a Barcelona i el primer que ha fet és reconèixer que li encanta venir: “Aquí em sento a casa, tu diràs. Em sento sempre acollida, amb una sensació de familiaritat a les coses en el millor dels sentits. Quan hom viatja tant, l’acaba trobant a faltar. Em sento molt contenta de poder estar aquí amb la família a la ciutat en la qual he estat més anys de la meva vida”.

Considera que aquest és un moment personal bo en el qual està gaudint molt dels viatges que encadena: “Durant un any i mig, portar aquest ritme és dur i també ho és estar lluny. Ho visc també des de l’agraïment, per això, està per sobre de tot. De la Rosalía d’abans de ser un personatge públic queda tot, oi tant, encara que les persones anem canviant amb el temps. Continuo fent les mateixes coses que em feien feliç. Sempre he estat així, des de petita. Estic molt més cansada, però sempre he tingut molta energia. A l’institut em feien fora de classe per xerrar massa i encara conservo amics d’aquella època, fins al punt que treballo amb un parell d’ells”.

Rosalía podria escriure una altra cançó en català | Instagram

Rosalía no es tanca les portes a tornar a compondre música en català

“No em tanco a poder fer música de maneres diferents. Per mi compondre una cançó com Milionària en català era una cosa nova. A casa hem parlat català, però sentia flamenc en castellà i també parlava castellà amb el professor. Em sentia més còmoda cantant en castellà per diverses raons. Ara bé, penso que potser tornaré a escriure alguna cançó en català. Ja es veurà, perquè depèn del projecte”.

“El flamenc em sembla natural cantar-lo en castellà, però en d’altres té més sentit fer-ho en català. Si faig una rumba, doncs la faré en català. Depèn. Una cançó en català podria parlar de tot, de qualsevol cosa. Compte, que Cadaqués m’encanta i és un dels meus llocs preferits per estar des de fa molts anys. Dedicar una cançó a Cadaqués no m’estranyaria, podria passar”, ha explicat.

Ha insistit en què el català forma part del seu dia a dia perquè amb la seva família parla en aquest idioma, fins i tot amb el seu pare asturià: “A més a més, consumeixo continguts de TikTok en català i em pixo de riure amb ells. També he vist l’APM? tota la vida, súperfan. La Juliana Canet m’encanta i soc molt fan d’ella. M’ho passo molt bé, sobretot amb gent jove que ho fa en català”.