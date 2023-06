Carles Porta ha fitxat per Atresmedia amb un projecte extra a Crims, una notícia bomba demostra com està triomfant el periodista lleidatà. La cadena ha presentat aquest dimarts totes les novetats de la plataforma de pagament que han reformulat, un Atresplayer que tindrà molts títols nous i cridaners. Entre ells, destaca la sèrie de ficció que dirigirà precisament el líder de Crims, que treballarà a la cadena espanyola amb un projecte anomenat 33 días.

I en què consisteix? Aquesta serà la primera sèrie de ficció de Carles Porta, l’adaptació de la història real del cas Brito i Picatoste. Ja en va parlar a Crims, un episodi que va triomfar i que ha donat ales a la cadena per explotar-la en un format nou en castellà. “Manel Brito i Javier Picatoste, per als que sigueu fans de Crims com jo i mig planeta, protagonitzaven un dels capítols del programa de Carles Porta que més m’han agradat. Ell està darrere de la creació d’aquesta sèrie que ja em té emocionat. La sèrie és al·lucinant i us sorprendrà a tots“, han dit en la presentació.

Carles Porta, emocionat per aquest salt a les plataformes de pagament

El mateix Carles Porta n’ha donat més detalls: “Estic molt i molt content d’estar aquí, moltes gràcies. Aquesta és la meva primera sèrie de ficció i espero que no sigui l’última. Aquesta és la història de dos personatges que van fugar-se de la presó de Lleida, la meva ciutat, i que van tenir tothom pendent durant 33 dies i deixant sang, tensió i por. Amb aquesta sèrie intentarem que aquestes plataformes foranes ens tinguin una mica d’admiració i enveja en el gènere del true crime a Atresplayer”.

El director de @Crims_Oficial i de @factory_crime, Carles Porta prepara la seva primera sèrie de ficció basada en el cas Brito i Picatoste. Es titularà “33 días” i s’estrenarà a la plataforma @ATRESplayer. Aquesta nit s’ha presentat a Madrid. https://t.co/KjQEWX9UrV — Anna Punsí (@punsix) June 13, 2023

El cartell promocional de la nova sèrie de Carles Porta | Atresmedia

D’aquesta manera, Carles Porta provarà sort en una plataforma de pagament que ha vist en ell una bona opció de cridar l’atenció dels teleespectadors fidels a aquest gènere tan i tan exitós.