Un ex governador civil de Tarragona, l’estrella excèntrica de l’últim ‘Crims’

Crims ha acomiadat aquesta temporada en un capítol diferent en què, sorprenentment, no hi ha hagut cap mort. L’estrella ha estat un ex governador civil de Tarragona, Vicente Valero, qui ha protagonitzat pràcticament tots els tuits que s’han escrit sobre aquest episodi. Un personatge de caràcter fort i molt exagerat a l’hora de parlar que ha donat peu a moltíssims comentaris. Però anem a pams.

Carles Porta i el seu equip han seleccionat un cas que va arribar a ser molt mediàtic, l’atracament del Banc de Sabadell de Valls que va tenir lloc el 1985. Han explicat que aquella època va estar caracteritzada per molts robatoris i inseguretat a dins de les oficines, encara que en aquella ocasió tot va ser diferent. Els atracadors eren dos, un fuster i “comunistoide primitivo” -en paraules del governador civil de l’època- que duia pistola i que va tenir la col·laboració d’un company que va entrar amb un ganivet. Fora, els esperava la parella del primer amb el cotxe, a punt per ajudar-los a escapar.

En entrar al banc un dissabte al matí, moment en què els comerciants ingressaven tota la recaptació de la setmana, van deixar anar la frase típica d'”Esto es un atraco“. Els treballadors del banc van obeir les seves ordres i van obrir la caixa forta. En un moment de distracció, un d’ells va activar l’alarma de robatori i l’exterior del banc va omplir-se d’agents de la Guàrdia Civil.

Quan els atracadors van adonar-se que algú havia xerrat amb l’exterior, van haver d’activar el pla B. Van deixar anar els clients que havien estat ostatges fins llavors amb la condició que, entre ells, s’intercalés el segon atracador del ganivet. Com era d’esperar, un dels ostatges va avisar que ell era un dels dolents i el van detenir de seguida. Ara amb l’atracador sol amb els treballadors del banc, va optar per un altre mètode: comunicar-se amb les autoritats per ràdio per dir què volia a canvi d’alliberar aquella pobra gent. Volia que vingués el governador civil de Tarragona, Vicente Valero, i només s’entregaria al ministre de l’Interior, José Barrionuevo.

El moment en què l’alcalde i el governador van entrar al banc | TV3

El ministre va assegurar que ell no hi aniria i va recomanar al governador que tampoc no ho fes. Valero, qui ha acabat convertit en el personatge estrella del capítol, va ignorar la seva advertència i va entrar-hi juntament amb l’alcalde. Un cop a dins haurien sabut que l’atracador estava cometent aquell robatori també per motius polítics, una ràbia que va donar-li ales a disparar el governador ferint-lo greument. En sentir-se trets, la policia va entrar al banc i van acabar detenint un atracador que acabaria sent condemnat a 20 anys de presó. Afortunadament, el polític va poder recuperar-se.

Vicente Valero, l’estrella del capítol que tancava la temporada

A les xarxes, com dèiem, l’autèntic protagonista ha estat l’ex governador civil. Els teleespectadors han deixat clar que ell ha estat l’estrella i que l’adoren o se’n riuen, un personatge peculiar i extravagant que ha donat peu a un bon recull de mofes a Twitter.

El governador civil de Tarragona, l’estrella del capítol | TV3

L’han comparat amb Torrente i amb Paco Fiestas –un altre personatge memorable d’un altre Crims, de la temporada passada–, alguns han considerat que l’home semblava tret d’una paròdia del Polònia i molts d’altres han demanat que es converteixi en un fitxatge recorrent del programa. El més fort és que s’ha arribat a demanar la creació d’un club de fans per a ell, el que demostra com ha agradat el seu paper.

com q foscor cabron si x mi era una parodia d crims del polonia aquest capitol #CrimsTV3 — gal·la castelltort (@kindagalins) April 24, 2023

El governador civil és Torrente menys Camacho per Pajares multiplicat per Jordi Pujol. #CrimsTV3 #crimsAtracamentTV3 pic.twitter.com/has784kqDs — Lheroi Merlí (@LheroiMerli) April 24, 2023

Crec que és necessari un #CrimsTV3 especial amb els personatges més top: el governador, el forense de la noia de Portbou… i a veure qui la diu més grossa#CrimsAtracamentTV3 — Aitor Matias (@aitor_matias) April 24, 2023

#CrimsAtracamentTV3

No sé si estic veient #CrimsTV3 o el polonia

Marededeu la GC i la creu roja!

El gobernador, brutal pic.twitter.com/Vd3gVvU8e7 — mico enfurismat (@estupefacte8) April 24, 2023

El governador és el Paco Fiestas del capítol d'avui #CrimsTV3 — Edu Carbonell (@educarma64) April 24, 2023

Jo fitxaria al Governador per als propers capítols , ni que sigui de comentarista #CrimsTV3 — Maria O'Hara ☘️ (@bloodymary_85) April 24, 2023

Molts han aprofitat per deixar per escrit que creuen que aquesta ha estat la temporada més fluixa de Crims, la que tampoc no ha fet una audiència tan bona com les anteriors. En aquest últim capítol, però, han tocat el cel gràcies a un 25,1% de share que recorda a la bona època. La temporada acaba amb un nombre bo, però caldrà reflexionar sobre què ha fallat en els altres.