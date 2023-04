El gobernador civil de Tarragona, la estrella excéntrica del último ‘Crims’

Crims ha despedido esta temporada en un capítulo diferente en el que, sorprendentemente, no ha habido ningún muerto. La estrella ha sido el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero, quien ha protagonizado prácticamente todos los tuits que se han escrito sobre este episodio. Un personaje de carácter fuerte y muy exagerado a la hora de hablar que ha dado pie a muchísimos comentarios. Pero vamos por partes.

Carles Porta y su equipo han seleccionado un caso que llegó a ser muy mediático, el atraco del Banco de Sabadell de Valls que tuvo lugar el 1985. Han explicado que aquella época estuvo caracterizada por muchos robos e inseguridad dentro de las oficinas, aunque en aquella ocasión todo fue diferente. Los atracadores eran dos, un carpintero y « comunistoide primitivo » que llevaba pistola y que tuvo la colaboración de un compañero que entró con un cuchillo. Fuera les esperaba la pareja del primero con el coche, a punto para ayudarles a escapar.

Al entrar en el banco un sábado por la mañana, momento en que los comerciantes ingresaban toda la recaudación de la semana, soltaron la cosa típica de « Esto es un atraco «. Los trabajadores del banco obedecieron sus órdenes y abrieron la caja fuerte. En un momento de distracción, uno de ellos activó la alarma de robo y el exterior del banco se llenó de Guardia Civil.

Cuando los atracadores se dieron cuenta de que alguien había hablado con el exterior, tuvieron que activar el plan B. Soltaron los clientes que habían sido rehenes hasta entonces con la condición que, entre ellos, se intercalara el segundo atracador del cuchillo. Como era de esperar, uno de los rehenes avisó que él era uno de los malos y lo detuvieron enseguida. Ahora con el atracador solo con los trabajadores del banco, optó por otro método: comunicarse con las autoridades por radio para decir qué quería a cambio de liberar aquella pobre gente. Quería que viniera el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero, y solo se entregaría al ministro del Interior, José Barrionuevo.

El momento en el que el alcalde y el gobernador entraron en el banco | TV3

El ministro aseguró que él no iría y recomendó al gobernador que tampoco lo hiciera. Valero, quien ha acabado convertido en el personaje estrella del capítulo, ignoró su advertencia y entró junto con el alcalde. Una vez dentro habrían sabido que el atracador estaba cometiendo aquel robo también por motivos políticos, una rabia que le dio alas a disparar al gobernador hiriéndolo gravemente. Al sentirse tiros, la policía entró al banco y acabaron deteniendo a un atracador que acabaría siendo condenado a 20 años de prisión. Afortunadamente, el político pudo recuperarse.

El gobernador civil de Tarragona ha sido la estrella del capítulo

En las redes, como decíamos, el auténtico protagonista ha sido el gobernador civil de Tarragona. Los telespectadores han dejado claro que él ha sido la estrella y que lo adoran, un personaje peculiar y extravagante que ha dado pie a una buena compilación de mofas en Twitter.

El gobernador civil de Tarragona, la estrella del capítulo | TV3

Lo han comparado con Torrente o Paco Fiestas, algunos han considerado que el hombre parecía una parodia del Polònia y muchos otros han pedido que se convierta en un fichaje recurrente del programa. Lo más fuerte es que se ha llegado a pedir la creación de un club de fans para él, lo que demuestra cómo ha gustado su papel.

com q foscor cabron si x mi era una parodia d crims del polonia aquest capitol #CrimsTV3 — gal·la castelltort (@kindagalins) April 24, 2023

El governador civil és Torrente menys Camacho per Pajares multiplicat per Jordi Pujol. #CrimsTV3 #crimsAtracamentTV3 pic.twitter.com/has784kqDs — Lheroi Merlí (@LheroiMerli) April 24, 2023

Crec que és necessari un #CrimsTV3 especial amb els personatges més top: el governador, el forense de la noia de Portbou… i a veure qui la diu més grossa#CrimsAtracamentTV3 — Aitor Matias (@aitor_matias) April 24, 2023

#CrimsAtracamentTV3

No sé si estic veient #CrimsTV3 o el polonia

Marededeu la GC i la creu roja!

El gobernador, brutal pic.twitter.com/Vd3gVvU8e7 — mico enfurismat (@estupefacte8) April 24, 2023

El governador és el Paco Fiestas del capítol d'avui #CrimsTV3 — Edu Carbonell (@educarma64) April 24, 2023

Jo fitxaria al Governador per als propers capítols , ni que sigui de comentarista #CrimsTV3 — Maria O'Hara ☘️ (@bloodymary_85) April 24, 2023

Muchos han aprovechado para dejar por escrito que creen que esta ha sido la temporada más floja de Crims , la que tampoco no ha hecho una audiencia tan buena como las anteriores.

Molts han aprofitat per deixar per escrit que creuen que aquesta ha estat la temporada més fluixa de Crims, la que tampoc no ha fet una audiència tan bona com les anteriors. En este último capitulo, sin embargo, han tocado el cielo gràcies a un 25,1% de share que recuerda a la buena época. La temporada acaba amb un buen numero, pero caldrá reflexionar sobre qué ha fallado en los otros.