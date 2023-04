‘Crims’ torna a les bones xifres d’audiència en un capítol il·lustrat

Crims ha recuperat les bones xifres d’audiència gràcies al capítol d’aquest dilluns. El programa de Carles Porta ha emès un episodi diferent amb una peculiaritat poc vista abans, que part del que s’ha vist eren dibuixos i no imatges reals. I com és que han hagut d’il·lustrar-lo? La clau era un dels testimonis, un amic de la víctima que va esdevenir indispensable en la investigació perquè va assenyalar el culpable.

Des de llavors és un testimoni protegit, ja que es troba en perill per estar darrere de l’empresonament d’una persona important en una banda llatina. Com que no se li podia veure la cara i necessitaven que expliqués el que sabia per sostenir el capítol, van optar per dibuixar-lo i aprofitar aquesta circumstància per provar com quedaria part de la història explicada a través d’unes il·lustracions amb moviment.

Sembla que l’experiment ha agradat o, si més no, això fa pensar que hagin aconseguit sis punts més d’audiència que la setmana passada. La tercera part del cas de Jordi Comas els va enfonsar a un 18,9%, el que han deixat enrere gràcies al 24,1% d’aquesta setmana. També pot haver ajudat que aquest fos un cas diferent i que l’expliquessin en només un capítol.

Un dels testimonis del cas és protegit i no se li ha vist la cara | TV3

Part del capítol l’han fet amb il·lustracions | TV3

El cas del Jimmy Cox congrega més teleespectadors que l’anterior

El cas en qüestió tenia com a protagonista en Jimmy Cox, un ciutadà d’origen equatorià a qui van matar a sang freda d’un tret al cap quan feia cua en una discoteca d’Hospitalet. La història semblava bona en un principi, ja que els seus amics asseguraven que era un noi normal amb parella, a punt de ser pare i que no tenia problemes amb ningú. Poc després sabrien que mentien, d’igual manera que els porters de la discoteca tampoc no havien dit la veritat.

Gràcies al testimoni del membre d’una banda llatina, va poder saber que un noi de la banda rival havia amenaçat prèviament el Jimmy. Un mes abans, va veure com s’apropava molt a la seva parella en una discoteca i li tocava el cul. Allà van protagonitzar una discussió que hauria acabat amb la identificació d’aquest home gelós. Sembla que volia deixar clar que ningú no s’apropa “a allò que és seu”, per la qual cosa es va venjar del Jimmy amb un tret al cap per darrere amb el qual demostraria als altres membres del clan que era un home poderós i amb molta sang freda.

Van donar-se diverses circumstàncies que van ajudar a descobrir la identitat d’aquest home, un assassí a qui van poder detenir després de punxar el telèfon de la seva xicota. Un cop identificat pel testimoni protegit, no els va ser difícil trobar el seu còmplice. Un crim passional que, aparentment, tampoc no sembla gaire cosa; però que han explicat de manera àgil i amb l’afegit d’uns dibuixos que han aportat un toc diferencial a aquest capítol.