Rosalía ha promocionat la nova cançó a El Hormiguero, un tema que ha quedat en segon pla perquè ha aprofitat l’entrevista per donar detalls de la petició de mà i la futura boda amb Rauw Alejandro. Abans, però, ha acceptat el repte del programa de Pablo Motos de posar-se a la pell d’una cambrera.

Volien veure si la gent la reconeixia o si podia passar desapercebuda. En aquesta càmera oculta, la cantant ha demostrat que no es guanyaria la vida en aquest sector perquè ha trencat un parell de copes i el cap va veure-la menjar patates dels clients. Un d’ells sí que la va reconèixer, un fan que va mostrar-se molt il·lusionat d’haver coincidit amb ella.

Rosalía explica com va ser la petició de mà de Rauw Alejandro

La cantant de Sant Esteve Sesrovires s’ha mostrat molt contenta pel pas que ha donat amb el seu xicot, l’estrella de la música de Puerto Rico: “Ens casem, sí, això sembla. De moment he d’acabar la gira i després ja m’hi posaré. M’agradaria un vestit de Vivienne Westwood i tinc altres fotografies guardades, però amb calma i amb la família de convidats, poca gent… però ja veurem com acaba”.

“Em va demanar que em casés amb ell d’una manera molt maca, a Puerto Rico, a casa dels seus avis a la muntanya. Es veia tota la ciutat i estaven llançant petards perquè havien estat les Campanades. Havíem pujat cap a la terrassa i jo no m’ho esperava, però de sobte va agenollar-se i no trobava una cosa a la butxaca que no li sortia. Quan ho va aconseguir, em va demanar que em casés amb ell i em vaig posar a plorar. Molta il·lusió. De moment no sabem on serà, anirem veient”, ha explicat.

No és fàcil treballar amb la teva parella, però ella troba divertit poder col·laborar amb el seu promès i crear música junts: “Hi ha una part molt divertida perquè tenim la complicitat de ser parella i ens ho passem bé, riem tota l’estona. Estàs relaxat a l’estudi, com si estiguessis a casa. També és veritat que generar un projecte així causa pressió i aquí estem, seguint i hem sobreviscut a un llançament. Depèn del dia guanya un o guanya l’altre les discussions, ell té una personalitat artística però també té molta paciència… per suportar-me a mi”.