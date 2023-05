Ràbia contra el cantant de reggaeton JC Reyes per haver difós una fotografia falsa de Rosalía fent topless. Les xarxes socials han esclatat contra aquest cantant de Sevilla després que compartís una foto falsa, editada i retocada amb Photoshop de la cantant catalana amb l’objectiu de fer veure que havia tingut una relació íntima amb ella. La fotografia ha tingut tant de ressò que fins i tot la mateixa Rosalía s’ha pronunciat a través de Twitter.

La polèmica va començar immediatament després que Juan Manuel Cortés Reyes, conegut com a JC Reyes, compartís per Instagram una fotografia on es veien els pits de la cantant catalana. Hi va posar dues emoticones a sobre dels mugrons per tapar-los i que l’aplicació no censures la fotografia i la va penjar sense cap mena d’explicació. Els fans de Rosalía i fins i tot la mateixa cantant hi han reaccionat de forma molt contundent, fins al punt que el cantant ha eliminat la imatge per por a una demanda.

Pero qué hace el JC Reyes haciendo un edit de la Rosalia y luego lo sube a storys, a este pavo se le ha ido completamente la tetera pic.twitter.com/3D2tNJTjLO — Raikko. (@IIRaikKoII) May 22, 2023

De seguida, els fans de la cantant catalana van buscar la foto original i la van compartir per les xarxes. Era una fotografia amb una camisa verda que ella mateixa va compartir en un viatge a Xile i que en cap cas no mostrava els seus pits. A més, ni tan sols té els pits tan grans com ha volgut mostrar JC Reyes.

Estas son las imágenes verdaderas de rosalia, que no os engañe el cerdo ese que se intenta aprovechar de las mujeres y que además se le va la mano con sustancias ilegales pic.twitter.com/Vgyga3CtZf — Rosalia fonts (@RosaliaFonts) May 23, 2023

La reacció de Rosalía: “Fa fàstic”

“Buscar clout -notorietat- faltant al respecte i sexualitzant algú és un tipus de violència i fa fàstic, però fer-ho per quatre plays més, el que fa és pena”, ha respost Rosalía a través de Twitter. La cantant de Despechá ha reaccionat d’aquesta manera al que considera que és un acte masclista. Els seus fans també han criticat el cantant de reggaeton i l’han advertit d’una possible denúncia de Rosalía per haver manipulat la seva foto.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

El cantant sevillà ha respost a les crítiques a través de les seves xarxes socials: “A les dones aquestes que m’esteu posant ‘què fas’ i ‘quin fàstic fas’… A la noia només se li veu l’escot. Respecteu, eh. És photoshop… Photoshoped”. La defensa del cantant no ha convençut els fans, que continuen deixant-li comentaris negatius a les seves publicacions tot i que ha esborrat el polèmic story per evitar una demanda de la Rosalía.