Rosalía está promocionando Tuya , un single que le ha vuelto a hacer tocar el cielo en el mundo de la música. La cantante catalana ha aparecido ante los micrófonos de RAC105 para hablar de una carrera musical que continúa mejorando y mejorando. No es habitual verla en Barcelona y lo primero que ha hecho es reconocer que le encanta venir: «Aquí me siento en casa, tú dirás. Me siento siempre acogida, con una sensación de familiaridad a las cosas en el mejor de los sentidos. Cuando se viaja tanto, lo acabas echando de menos. Me siento muy contenta de poder estar aquí con la familia en la ciudad en la que he estado más años de mi vida».

Considera que este es un momento personal bueno en el que está disfrutando mucho de los viajes que encadena: «Durante un año y medio, llevar este ritmo es duro y también lo es estar lejos. Lo vivo también desde el agradecimiento, por eso, está por encima de todo. De la Rosalía de antes de ser un personaje público queda todo, aunque las personas vayamos cambiando con el tiempo. Continúo haciendo las mismas cosas que me hacían feliz. Siempre he sido así, desde pequeña. Estoy mucho más cansada, pero siempre he tenido mucha energía. En el instituto me echaban de clase por hablar demasiado y todavía conservo amigos de aquella época, hasta el punto que trabajo con un par de ellos».

Rosalía podría escribir otra cançó en català | Instagram

Rosalía no se cierra las puertas a volver a componer música en catalán

«No me cierro a poder hacer música de maneras diferentes. Para mí componer una canción como Milionària en catalán era una cosa nueva. A casa hemos hablado catalán, pero oía flamenco en castellano y también hablaba castellano con el profesor. Me sentía más cómoda cantando en castellano por varias razones. Ahora bien, pienso que quizás volveré a escribir alguna canción en catalán. Ya se verá, porque depende del proyecto».

«El flamenco me parece natural cantarlo en castellano, pero en otros tiene más sentido hacerlo en catalán. Si hago una rumba, pues la haré en catalán. Depende. Una canción en catalán podría hablar de todo, de cualquier cosa. Cuenta, que Cadaqués me encanta y es uno de mis lugares preferidos para estar desde hace muchos años. Dedicar una canción a Cadaqués no me extrañaría, podría pasar», ha explicado.