La revuelta logró hacer sombra a El Hormiguero en su estreno en TVE. El efecto novedad ayudó y, a lo largo de los primeros meses, llegó a debatir el liderazgo ininterrumpido de Pablo Motos en la competencia. Sin embargo, el seguimiento del programa de David Broncano ha ido bajando y bajando… hasta el punto de que ahora cuesta encontrar un día en que hagan más audiencia que el formato de las hormigas. Este mes de abril, por ejemplo, no han podido superarlos ninguno de los cinco días de los que han informado Fórmula TV.

La partida la gana claramente Antena 3, después del susto inicial, y la tendencia ha vuelto a ser la que era. La cadena pública ha intentado luchar con diferentes estrategias, por ejemplo, emitir dos emisiones seguidas de David Broncano las noches del jueves. Este monográfico, sin embargo, tampoco ha sido sinónimo de una victoria y, ante esto, han tomado la decisión de dejar de hacerlo.

Así queda la programación de TVE para el jueves

Después de tres semanas, cambian el prime time de los jueves y, ahora, vuelven a emitir cine. El Confidencial se fija que, en su parrilla prevista, ahora habrá Que somos un lío de millones y, después, Que somos buscando a Coque. Ni rastro de la doble emisión de La Revuelta, seguramente porque la semana pasada hicieron uno de sus peores datos históricos.

No continuarán estirando la marca Broncano, más que nada porque la curva es descendente desde el 11,4% de la primera entrega doble, al 10,4% de la segunda y el 8,3% de la última. Aprovecharán el catálogo de películas, entonces, en una decisión que esperan que funcione mejor.

Las audiencias de La revuelta en Cataluña también han empeorado recientemente

Si nos fijamos en la audiencia que obtiene La revuelta en Cataluña, la cosa mejora. Ahora bien, el número de telespectadores que lo sintonizaban se ha reducido drásticamente y ahora lo más habitual es que gane a Pablo Motos por pocas décimas o, incluso, que las hormigas acaben ganando. Este mismo lunes, por poner un ejemplo cercano, David Broncano hizo 8,1% mientras que Pablo Motos obtenía un 8%, solo una décima menos.

El 1 de abril, el 23 de marzo o el 18 de marzo fue Antena 3 la ganadora de la noche. Ahora bien, la gran mayoría de días es TVE quien se lleva la victoria en esta particular batalla por las audiencias. Eso sí, siempre por la mínima. El 30 de marzo, por ejemplo, solo obtuvo tres décimas más que su principal competidor. El 24 de marzo? Por cinco décimas.

El Hormiguero ha recuperado el liderazgo en la televisión española | Antena 3

Algo tendrán que hacer para recuperar la distancia entre ellos, ya que han demostrado que es posible quitarle la medalla a Pablo Motos.