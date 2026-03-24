‘Crims’, líder d’audiència amb un assassí maldestre i molta “tuji”
Jennifer Navarro
24/03/2026 09:45

TV3 continua triomfant amb Crims, que ha engegat la temporada amb unes dades d’audiència tan bones com les de les anteriors. El cas d’aquest dilluns ha obtingut un bon 22,9% de share, que són gairebé tres punts menys que l’estrena però que torna a deixar molt enrere les altres cadenes. De fet, el segon classificat és El Hormiguero amb una entrevista a Omar Montes que ha fet un 10,1% de la quota de pantalla, menys de la meitat que el programa de Carles Porta. I TVE? Encara més per sota, ja que s’han d’acontentar amb el 7,5%.

L'assassí elimina les proves i l'acaben enxampant - TV3
Què ha passat en el segon capítol de Crims?

La protagonista d’aquest cas, anomenat L’últim deute, és una mare de família de 39 anys. La Janet havia quedat amb el nebot per esmorzar, però no s’hi presenta i tampoc no va a l’escola a recollir el fill com feia habitualment. La família, preocupada, insisteix a la policia que alguna cosa deu haver-li passat. Ràpidament descarten que hagi marxat voluntàriament, encara que acaben descobrint que traficava amb marihuana per obtenir ingressos ara que estava a l’atur. Gràcies al testimoni d’una amiga posen sobre la taula el nom de l’Aitor, un dels amics especials de la Janet amb qui havia de veure’s a Cornellà aquell matí. Resulta que ell li comprava drogues i que li devia 50 €, un deute petit que sorprenentment acabaria motivant el seu assassinat.

Durant l’interrogatori el van veure visiblement nerviós i, poc després, el veuen llançar unes bosses d’escombraries amb l’ajuda d’un amic als contenidors de sota de casa seva. Quan els agents analitzen el seu contingut, s’hi troben el vidre d’unes ulleres i una fregona plenes de sang. Al laboratori es comprovaria que, efectivament, corresponia a la sang de la víctima i es procedeix a la seva detenció. Tenint en compte que al seu pis van adonar-se que havien netejat amb lleixiu, tenia molt mala pinta. En cap moment no va dir on havia deixat el cos, que trigarien setmanes a recuperar.

El cadàver va trobar-se per casualitat en un descampat on l’Aitor passejava el seu gos habitualment, quan uns treballadors que netejaven la zona van trobar-se el cos de la Janet embolicat. A l’autòpsia, es confirmaria que l’havien atacat per l’esquena i que tenia ferides mortals al coll i al cap. Per tot això, l’acabarien condemnant a 17 anys de presó.

El testimoni, molt nerviós durant l'interrogatori | TV3

El capítol ha estat molt comentat a les xarxes socials, on molta gent ha rigut quan ha sentit els testimonis referint-se a la marihuana com tuji o per la manera de parlar català de les persones que han participat en aquest Crims.

