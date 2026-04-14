TV3 ha emès la primera part d’un capítol doble de Crims, amb la mort d’un taxista a Lloret el 2002 com a eix central. Un company va trobar-se el Paulino Cobo, de 36 anys, a dins del seu vehicle amb un tret al cap. El van traslladar en ambulància perquè encara era viu, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Qui l’havia disparat en plena matinada el dia que començava la temporada d’estiu? El 22,2% dels teleespectadors han volgut respondre a aquesta pregunta, una mitjana de 408.000 persones que han sintonitzat amb la cadena pública aquest dilluns.
El TN Vespre li havia deixat una dada encara millor, el 27,5%, la que ha aprofitat. Fa un parell de setmanes, el true crime del Carles Porta va poder superar el que havia aconseguit el telenotícies, però després de l’aturada de Setmana Santa han perdut quatre punts. Però és que la nit no era fàcil, tampoc, ja que aquest dilluns La Revuelta entrevistava Hernan Álvarez i això els ha fet obtenir la medalla de plata amb el 8,1%. El programa de David Broncano ha obtingut una victòria ajustada, per això, amb només una dècima més que El Hormiguero en l’entrevista a Leo Harlem que ha fet el 8%. I l’estrena de la nova edició de La isla de las tentaciones? A Catalunya ha punxat, ja que queda en quarta posició del rànquing de més vistos de la nit, però ha fet una audiència molt millor que la que aconsegueix la cadena normalment amb un 7,2%.
Què ha passat en el capítol de Crims d’aquesta setmana?
Divorciat i pare d’una filla petita, res no feia sospitar que el taxista mort tingués algun negoci tèrbol o problemes amb ningú. A poc a poc, els investigadors van anant sabent que tenia una relació amb una dona casada de Còrdova, que el veien sovint amb una dona rossa -que també té parella- i que tampoc no tenia bona relació amb la nova parella de la seva exdona. Ara bé, tots els possibles enemics del Paulino tenen coartada ferma per a la nit del seu assassinat.
Tampoc no té sentit el mòbil d’un robatori al taxi, ja que a l’interior no hi faltava res de valor. L’únic fil d’on tirar? Gràcies a l’avís d’una benzinera propera al lloc dels fets, que van rebre la visita de tres turistes britànics que els van preguntar com podien arribar a França com més ràpidament millor. Volien fugir? Els agents van poder localitzar-los a la frontera i, a l’interrogatori, van descobrir que deien la veritat quan deien que havien passat la nit de festa. Com expliquen, llavors, tenir restes de plom a les mans? Els van haver de deixar lliures perquè no tenien cap prova, això sí.
El capítol era doble, recordem-ho. I, per això, l’audiència va quedar-se amb ganes de saber més quan va dir-se que onze mesos després del crim, un temps en el qual no havien fet avanços, van rebre una trucada a comissaria que seria clau per saber què li havia passat al taxista. Quina és l’explicació de la seva mort, ho descobrirem llavors.