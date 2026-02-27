El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
‘Crims’ torna a TV3 amb una altra temporada: set casos nous sobre enganys
Jennifer Navarro
27/02/2026 12:03

TV3 dona bones notícies als fans de Crims, ja que acaben d’anuncia que el programa de Carles Porta estrenarà la sisena temporada el pròxim 16 de març. Una data que cal marcar al calendari, sobretot perquè ara sabem que seran set casos nous que tindran l’engany com a fil conductor. El títol d’aquesta nova entrega ja ho diu tot: 7 crims, 7 enganys.

El referent de la crònica negra de 3Cat ha escollit set històries marcades per una mateixa ombra, un engany que pot adoptar moltes formes com la mentida, el silenci, la falsa aparença o la confiança traïda. En tots els casos, però, acabarà tenint “conseqüències irreversevibles“. Ens deixen clar que, a cadascun dels capítols, hi haurà algú que amagarà una veritat o algú altre que viurà enganyat abans de patir un resultat fatal.

Quin serà el primer capítol de la nova temporada de Crims?

Les expectacions estan altíssimes, davant d’aquesta premissa. La presentació oficial de la nova temporada tindrà lloc el pròxim 16 de març al vespre, al Cinema Aribau de Barcelona, on 900 persones de públic podran veure en exclusiva els dos primers capítols. Nosaltres ja podem avançar de què tractarà el primer episodi, que tindrà com a protagonista “l’assassí de la pandèmia“.

Aquí, la ciutat semblarà segura ara que està tota buida. Això sí, el que molts no s’esperen és que estigui actuant un depredador que enganya i traeix “els de la seva mateixa condició”. Què feia? Bàsicament, colpejar víctimes desemparades que viuen al carrer. La falsa calma del confinament va esdevenir una trampa mortal per a aquestes persones que vivien fora del sistema. Com dèiem, serà dilluns 16 de març quan podrem tornar a veure en Carles Porta posant llum a la foscor.

Aquesta és la imatge promocional de la nova temporada de 'Crims' - TV3
El format, amb un èxit espectacular en les últimes temporades, torna a la graella de TV3 i confien que continuï donant-los alegries. Des de la seva estrena, el programa ha reunit 3,5 milions d’espectadors d’audiència acumulada i les cinc temporades que se n’han emès tenen una quota mitjana del 21,8%. Unes xifres de rècord que són encara més increïbles si tenim en compte que a Catalunya Ràdio, ha assolit més de 16 milions de reproduccions i que frega els 45 milions a plataformes externes com Spotify. A la plataforma 3Cat? Una barbaritat, amb 33,6 milions de reproduccions.

Crims TV3

