Era un dels grans misteris de la temporada. El 31 de desembre és la nit més màgica de l’any i milers de famílies i persones es reuneixen davant la pantalla de la televisió per donar la benvinguda a un nou any. RTVE ha anunciat aquest dimarts 18 de novembre al migdia qui seran els encarregats de les campanades de la cadena pública espanyola aquest any, posant fi així al gran misteri: Andreu Buenafuente i Silvia Abril seran els presentadors oficials de les campanades 2026.
TVE posa fi al misteri: una parella molt televisiva pren el relleu de David Broncano i Lalachus
Després de sortir a la llum la notícia a través d’alguns mitjans, ha estat RTVE qui ha posat fi al gran misteri. El matrimoni català, que també té un espai aquesta temporada a la graella televisiva -el programa Futuro Imperfecto– tindran la responsabilitat d’acompanyar els darrers minuts del 2025, un compte enrere molt esperat, abans de rebre el 2026.
En aquesta publicació a través del perfil oficial de RTVE a Instagram, es pot veure que Buenafuente i Abril prendran el relleu aquest any de David Broncano i Lalachus, encarregats de les anteriors campanades i unes de les més esbojarrades que es recorden a TVE.
A més a més, aprofiten per revelar qui seran els encarregats de conduir aquest espai una hora més tard a Canàries. Un any més ho farà Nia Correia, exconcursant d’Operación Triunfo i estarà acompanyada per un altre canari, el cantant St. Pedro. L’artista va ser un dels participants del Benidorm Fest l’any 2024.
El president de Radiotelevisió Espanyola va avançar fa uns dies a través de la xarxa social X (abans Twitter), que serien unes campanades “molt diferents” del que s’havia vist en anys anteriors. Ara per ara, hi ha moltes incògnites sobre què haurà preparat aquest matrimoni tan peculiar, que competirà amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote a Antena 3 i La Sexta, i amb Sandra Barneda i Xuso Jones a Telecinco i Cuatro.