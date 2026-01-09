El motiu que va fer que Sílvia Abril decidís canviar-se el cognom

Sílvia Abril ha confessat detalls desconeguts de la seva vida en una entrevista molt interessant amb Jordi Basté, que l’ha convidat al Pla seqüència que presenta a La 2 Cat. Junts han passat una estona al Tibidabo, en la qual l’actriu ha tret a la llum per primera vegada per què va canviar-se el cognom o com va viure la separació dels seus pares.
Ella tota la vida havia estat Sílvia Fernández Abril, fins que va decidir fer els papers per alternar-ne l’ordre juntament amb les seves germanes: “Els meus pares es van separar i nosaltres doncs bé… ens vam posicionar a favor de la mare, una mica, sí… El pare s’ho va prendre fatal, el pobre, com t’ho has de prendre? A més un home una mica a l’antiga que ens estimava molt, però que li va fer molt de mal això”.
La seva va ser una de les primeres separacions que va haver-hi i la Sílvia ho va portar “bastant bé” perquè va ser una ruptura que quasi van impulsar les germanes: “Li vam dir a la mare que ja estaria, que no es portaven bé amb el papa i que no volíem que continués amb ell per nosaltres. El meu pare era una grandíssima persona, però tenia molts defectes… els defectes dels homes educats a l’antiga. Masclisme? Absolutament“.
A casa havia de fer-se el que deia el pare, un home de Granada que també va imposar que a casa es parlés sempre el castellà. Quan l’actriu tenia 18 anys, va arribar a l’acord amb les germanes que havien de convèncer la mare que posés fi a aquell matrimoni que no la feia feliç: “Va arribar un moment en què ja vèiem que la meva mare i el meu pare no es portaven bé i la vam convidar a dir prou. Quan veus que la parella no se sosté, la millor solució és que cadascú faci la seva vida i no aguantar pels fills, ni l’un ni l’altre”.
Com es troba Andreu Buenafuente enmig de la seva aturada per ansietat?
Andreu Buenafuente i Sílvia Abril havien de presentar les campanades de TVE, però unes setmanes abans ell va anunciar que hauria de fer una aturada per culpa de l’estrès que patia i aquest projecte va caure només quinze dies abans de la seva emissió. Ara, la seva dona ha compartit com es troba: “L’Andreu està bé, està fent tot el que està al seu abast en l’episodi d’ansietat té eines. Quan li va passar fa més de 20 anys, doncs el moment era diferent, la societat era una altra. Ara ha pogut parar, conèixer els símptomes, aturar i la comprensió de la gent i la indústria ha estat bestial”.
L’Andreu està millor i “treballant per sortir-se’n“, ha dit la Sílvia. “Ell va parar màquines, però vam deixar les campanades allà… A mesura que s’anava acostant el dia, ell veia que era un date line que feia més nosa que servei i que l’estava pressionant a l’hora de millorar. Llavors vam dir fora, que no tremoli el pols. S’han fet les campanades, ho han fet meravellosament bé i ja està”, ha explicat.
Sílvia Abril dona detalls del trastorn de conducta alimentària que va patir
Durant molts anys, la Sílvia Abril ha mantingut en secret que va arribar a patir molt per culpa del trastorn de conducta alimentària que va patir quan era jove. La primera trobada amb la pressió estètica la va tenir per culpa d’una professora, que li va dir que “mai no seria actriu” si continuava “així de grassa”.
“En aquell moment, compartia pis i, d’amagat, podia fotre’m 10 croissants i m’autodestruïa sense explicar-ho a ningú“, ha afegit. Quan l’actriu va començar a detectar que li estava passant “alguna cosa chunga“, va buscar informació i va donar amb una associació amb gent de trastorn alimentari: “Vaig començar a anar-hi jo sola i a tractar-me pel meu compte, ningú no sabia res i ningú no va saber res. Fa molt poc que he començat a explicar-ho”.