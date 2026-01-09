El motivo que llevó a Sílvia Abril a cambiarse el apellido

Sílvia Abril ha confesado detalles desconocidos de su vida en una entrevista muy interesante con Jordi Basté, quien la ha invitado al Pla seqüència que presenta en La 2 Cat. Juntos han pasado un rato en el Tibidabo, en el cual la actriz ha revelado por primera vez por qué se cambió el apellido o cómo vivió la separación de sus padres.

Ella toda la vida había sido Sílvia Fernández Abril, hasta que decidió hacer los papeles para alternar el orden junto con sus hermanas: «Mis padres se separaron y nosotras pues bien… nos posicionamos a favor de la madre, un poco, sí… El padre se lo tomó fatal, el pobre, ¿cómo te lo tienes que tomar? Además, un hombre un poco a la antigua que nos quería mucho, pero que le hizo mucho daño esto».

La suya fue una de las primeras separaciones que hubo y Sílvia lo llevó «bastante bien» porque fue una ruptura que casi impulsaron las hermanas: «Le dijimos a la madre que ya estaba bien, que no se llevaban bien con el papá y que no queríamos que continuara con él por nosotras. Mi padre era una grandísima persona, pero tenía muchos defectos… los defectos de los hombres educados a la antigua. ¿Machismo? Absolutamente«.

En casa tenía que hacerse lo que decía el padre, un hombre de Granada que también impuso que en casa se hablara siempre el castellano. Cuando la actriz tenía 18 años, llegó al acuerdo con las hermanas de que debían convencer a la madre de que pusiera fin a aquel matrimonio que no la hacía feliz: «Llegó un momento en que ya veíamos que mi madre y mi padre no se llevaban bien y la invitamos a decir basta. Cuando ves que la pareja no se sostiene, la mejor solución es que cada uno haga su vida y no aguantar por los hijos, ni el uno ni el otro».

La actriz y el presentador han estado en el Tibidabo | La 2 Cat

¿Cómo está Andreu Buenafuente en medio de su pausa por ansiedad?

Andreu Buenafuente y Sílvia Abril iban a presentar las campanadas de TVE, pero unas semanas antes él anunció que tendría que hacer una pausa por culpa del estrés que sufría y este proyecto cayó solo quince días antes de su emisión. Ahora, su esposa ha compartido cómo se encuentra: «Andreu está bien, está haciendo todo lo que está a su alcance en el episodio de ansiedad tiene herramientas. Cuando le pasó hace más de 20 años, pues el momento era diferente, la sociedad era otra. Ahora ha podido parar, conocer los síntomas, detenerse y la comprensión de la gente y la industria ha sido bestial».

Andreu está mejor y «trabajando para salir adelante«, ha dicho Sílvia. «Él paró máquinas, pero dejamos las campanadas allí… A medida que se iba acercando el día, él veía que era un date line que hacía más daño que bien y que le estaba presionando a la hora de mejorar. Entonces dijimos fuera, que no tiemble el pulso. Se han hecho las campanadas, lo han hecho maravillosamente bien y ya está», ha explicado.

Sílvia Abril ha sido la invitada en el programa de Jordi Basté en La 2 Cat

Sílvia Abril da detalles del trastorno alimentario que sufrió

Durante muchos años, Sílvia Abril ha mantenido en secreto que llegó a sufrir mucho por culpa del trastorno alimentario que padeció cuando era joven. El primer encuentro con la presión estética lo tuvo por culpa de una profesora, que le dijo que «nunca sería actriz» si continuaba «así de gorda».

«En aquel momento, compartía piso y, a escondidas, podía comerme 10 croissants y me autodestruía sin contárselo a nadie«, ha añadido. Cuando la actriz empezó a detectar que le estaba pasando «algo chungo«, buscó información y encontró una asociación con gente de trastorno alimentario: «Empecé a ir yo sola y a tratarme por mi cuenta, nadie sabía nada y nadie supo nada. Hace muy poco que he comenzado a contarlo».