Sílvia Abril ha concedit una entrevista a TVE que ha servit, principalment, per conèixer l’última hora sobre l’estat del seu marit. Andreu Buenafuente va anunciar que faria una aturada temporal perquè patia un quadre d’estrès molt important per culpa de l’excés de càrrega laboral i ara, dos mesos després, sabem que continua fent tot el possible per recuperar-se. La humorista barcelonina ha explicat al programa de La 2 d’Henar Álvarez, que el veu molt recuperat: “L’Andreu està molt bé, treballant i posant remei a tota aquesta situació… però bé, està bé”, ha insistit.
La presentadora ha volgut aplaudir que hagin fet públic que l’Andreu ha passat per un episodi d’estrès, ja que no són molts els famosos que reconeixen estar malament: “Heu donat una lliçó i us ho agraeixo, ja que hi ha vegades en què ens hem d’aturar perquè la salut és el primer i no es recupera després”. Una afirmació a la qual Sílvia Abril s’hi ha afegit: “I, especialment, pel que fa a la salut mental“.
“He d’aturar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Això és una mica lent i, si volem fer-ho bé, necessitaré una mica més de temps”, deia en el comunicat l’Andreu Buenafuente. I, després de veure’l patir amb aquesta situació, la Sílvia reconeix que ha acabat reflexionant bastant sobre el tema. De fet, reconeix que seguirà l’exemple del marit si considera que ho necessita: “L’episodi que acabem de viure a casa m’ha fet reflexionar al respecte. Jo mateixa vaig com una baldufa tota l’estona i he d’aplicar-hi una mica més de calma perquè treballo molt… Intentaré gaudir més dels projectes sense carregar amb altres coses“.
Silvia Abril nos ha contado cómo está nuestro querido Andreu y aprovecha para reivindicar la importancia de parar y de cuidar la salud mental.#alcieloconella 📣— La 2 (@la2_tve) January 18, 2026
⭕https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/v1tFRBDFoj
Sílvia Abril lamenta que la professió d’humorista sigui “una trampa”
La cosa és que ells, que estan a primera línia, troben que aquesta és una professió que dona molt i que també exigeix molt: “Aquesta professió és una trampa perquè enganxa i ens agrada molt, així que això fa que no vulguis deixar perdre res. A vegades és important gaudir plenament dels projectes i no arribar sobrepassada o sense gaudir dels llocs on ets. La comèdia s’ha de gaudir”, ha repetit.
Sílvia Abril i Andreu Buenafuente formen un dels tàndems més coneguts de tot el país i això ha donat ales a la presentadora per preguntar-li com aconsegueixen desconnectar i sortir a prendre l’aire sense rebre un munt de peticions dels fans. Sorprenentment, l’humorista li ha reconegut que només aconsegueixen fer-ho si marxen de viatge molt lluny: “Sí que pots desconnectar, però costa més si ets conegut i has d’acabar allunyant-me més de casa”.
“Per exemple, si travesses l’oceà -encara que ara està més complicat- i poses terra pel mig i anar a algun lloc on no et conegui ningú. Nosaltres tenim la sort que encara podem viatjar i passar desapercebuts al Japó, per exemple, on ningú no ens coneix“, ha etzibat. Una manera una mica radical, potser, però efectiva si realment volen descansar i deixar la feina enrere durant uns dies.