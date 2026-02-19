Andreu Buenafuente torna a la feina després de tres mesos amb l’agenda suspesa per salut mental. El presentador català va agafar la baixa mèdica en un moment de molta feina i estrès laboral, una saturació davant la qual va preferir deixar-ho tot i descansar abans d’acabar petant de debò. Ara, més recuperat gràcies a aquesta temporada de ritme més baix, tornarà als micròfons dissabte vinent. Quin serà el primer projecte que recuperarà? El programa Nadie sabe nada de la Cadena SER que presenta amb Berto Romero, el que s’emetrà a les 12 del migdia.
Fa pocs dies, de fet, ell mateix va entrar en una trucada en directe a La Ventana per confirmar que tenia “moltes ganes de tornar”: “Gravarem nous capítols i ho donarem tot“, va dir llavors. En aquests programes nous, se sap que recuperaran l’essència de la improvisació, la complicitat i els moments inesperats. La parella de còmics seurà un davant de l’altre per deixar que la conversa derivi per branques insospitades.
Després de 13 temporades, els seus fans podran tornar a sentir-los en directe. A l’EGM sempre obtenen bons resultats, tenint en compte que fan riure a una mitjana de 693.000 oients cada programa amb una mitjana de 5,3 milions de descàrregues mensuals acumulades segons xifres de l’emissora.
Andreu Buenafuente y Berto Romero retoman este sábado 21 de febrero a las 12:00 horas su exitoso @NaideSabeNada en la SER https://t.co/LxPUzus3Zd— Cadena SER (@La_SER) February 19, 2026
Els fans d’Andreu Buenafuente, contents amb el seu esperat retorn
La seva dona, Silvia Abril, ha anat informant de la seva evolució a través de les múltiples entrevistes que ha anat concedint les últimes setmanes. En el seu moment, va revelar que Andreu Buenafuente havia patit un episodi d’ansietat fort que el va fer adonar-se que necessitat parar. Davant d’allò, van fer-se enrere i no van acabar presentant les campanades de TVE. També van paralitzar les gravacions del programa Futuro imperfecto, que encara no té data de retorn. No s’ha especificat si reprendrà l’agenda completa o si, per anar amb compte, anirà a poc a poc. De moment, els fans el podran tornar a sentir dissabte i tota la resta ja anirà arribant.
Davant la notícia del seu retorn, molts dels seus fans han omplert les xarxes d’icones d’aplaudiments i han escrit missatges que demostren que s’alegren molt de la seva recuperació i de poder tornar a riure amb el seu humor.