Andreu Buenafuente ha trencat el seu silenci enmig de la baixa mèdica, la que va agafar-se el passat novembre per descansar després d’un període “de molta càrrega laboral”. El còmic català va anunciar que suspendria la seva agenda una temporada perquè havia col·lapsat i, per tant, va aturar la producció dels programes Futuro Imperfecto i Nadie sabe nada de la mateixa manera que tampoc no va poder presentar les campanades de Cap d’Any a TVE. Ara, tres mesos després, ha reaparegut en unes declaracions a la Cadena SER amb motiu del dia mundial de la ràdio.
Des d’aquesta finestra, ha assegurat que està millor i ha actualitzat quin és el seu estat actual: “Estic bé, millor, recuperant-me a poc a poc i crec que en línia ascendent. Tot bé, tot bé“. Encara no s’atreveix a posar una data al seu retorn a la feina, ja que reconeix que encara podria estar millor: “També podria estar pitjor, però vaja que tinc ganes de tornar a fer cosetes al meu ritme. Al final, és que tanta feina et treu de la carretera… I soc un privilegiat, t’ho dic perquè puc fer-ho i puc sortir de la carretera“.
Té prou diners per poder deixar de treballar i, a més a més, ho fa des d’una saturació sana: “Jo ho faig saturat des del que m’agrada. Tu imagina’t algú a qui no li agrada el que fa… ja està triturat. O sigui que no em puc queixar i el que he de fer és tornar i fer les coses que m’agradin“, afegeix el presentador.
Quan tornarem a sentir Andreu Buenafuente a la ràdio?
“He escoltat moltíssim la ràdio aquests mesos, a totes les emissores que puc. Bé, a totes no… N’hi ha algunes que ja no puc perquè em fan fora. M’agrada molt fer ràdio, però també escoltar-la”, ha dit en aquesta entrevista. El que interessa als fans és saber quan el podran tornar a sentir, per exemple, en el seu programa: “Gravarem nous capítols de Nadie sabe nada i serem allà donant-ho tot. En aquests anys de programa, m’he enamorat encara més de la gent perquè són aquells vells amics als qui no he vist mai”.
Una reaparició que farà il·lusió als seus fans, és clar. De fet, a la publicació que ha fet l’emissora a Instagram amb aquest fragment poden veure’s un munt de missatges que aplaudeixen el que explica i que deixen clar que hi ha moltes ganes de veure’l recuperat del tot.