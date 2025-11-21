Andreu Buenafuente i Silvia Abril són la parella encarregada de presentar les campanades a RTVE. Només un mes abans d’aquesta important retransmissió, però, la cadena ha compartit un comunicat del presentador català que explica que farà una aturada temporal de la seva agenda professional. “Per motius d’excés de càrrega professional i per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente es veu obligat a fer una aturada temporal en la seva agenda professional per descansar i recuperar-se”, es pot llegir en el comunicat compartit a X (abans Twitter).
“He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que mereix tot allò que faig. Gràcies per la comprensió, el suport i l’afecte”, són les paraules que ha incorporat Buenafuente en el text publicat per la seva productora El Terrat. Caldrà esperar per veure com afecta això a les emissions de Futuro Imperfecto.
Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.
Qui serien els presentadors de les campanades a TVE havia estat una de les grans incògnites després que les altres cadenes estatals confirmessin els noms que havien triat per a la nit més màgica de l’any. Competiran per les audiències dels últims segons del 2025 i els primers minuts del 2026 amb Laura Escanes i Miki Núñez a TV3, Sandra Barneda i Xuso Jones a Telecinco i Cuatro, i els vestits polèmics de Cristina Pedroche i Alberto Chicote a Antena 3 i La Sexta.
Ha estat justament aquest dijous al vespre durant l’emissió del programa que presenta Buenafuente quan la còmica ha aparegut per sorpresa tota vestida de gala i amb un rellotge enorme penjat del braç. Com han reaccionat a la notícia i què faran?
Com han rebut la notícia?
Andreu Buenafuente ha tornat a TVE amb un programa que està agradant molt a la franja del late night. Els espectadors de la televisió pública espanyola poden seguir els dijous al vespre a Futuro Imperfecto, després de La Revuelta, l’actualitat i els monòlegs crítics i plens d’humor del presentador català, que sovint rep les visites sorpresa de la seva dona. Així ha estat aquesta setmana justament coincidint amb l’anunci oficial de RTVE per posar fi al gran misteri dels presentadors de les campanades.
Silvia Abril, com acostuma a fer a Futuro Imperfecto, ha entrat per sorpresa tota vestida de gala, amb unes copes de cava a la mà i un rellotge enorme fet de paper per anar assajant per al gran dia. D’aquesta manera la parella de còmics catalans confirmaven la notícia.
Buenafuente, fent broma, ha recriminat a Silvia Abril que les seves entrades al programa mai són normals, i fent veure que no els sentia ningú -tot i que el teatre de Terrassa on es grava el programa era ben ple-, han mantingut una conversa molt curiosa sobre aquesta data tan assenyalada. En aquesta conversa, la còmica ha explicat que ella ”ha portat tota la negociació” sobre les campanades i ha recordat que feia un temps que li havia comentat al seu marit què li semblava la idea de presentar-les el dia 31 de desembre.
”No m’ho hauries d’haver comentat això?”, ha preguntat Buenafuente. ”Fa 17 anys que fem les campanades junts, però en cap moment vaig pensar que aniríem al lloc més bulliciós d’Espanya”. Ella ha intentat estirar la broma entrebancant-se amb les seves paraules. ”Si ens passa això el dia de les campanades…”, ha fet broma. Ara per ara tenen un precedent que els ha deixat les expectatives molt altes després del xou organitzat per David Broncano i Lalachus.