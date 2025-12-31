Silvia Abril ha desitjat un bon any nou als seus seguidors en un vídeo que ha servit per conèixer quin és l’estat actual del seu marit, el còmic Andreu Buenafuente. Fa gairebé un mes, el català va anunciar que suspendria la seva agenda perquè necessita descansar després d’una època de gran “excés de càrrega laboral“. No se sentia bé, estava desbordat i considerava que no podria treballar bé si continuava com si res no estigués passant.
Davant d’això, també va veure’s forçat a cancel·lar la seva participació en les campanades de TVE. La cadena pública l’havia seleccionat a ell i a la seva dona per dirigir l’última retransmissió de l’any i acomiadar el 2025 amb ells. Només quinze dies abans de l’emissió, però, els van dir que no podrien fer-ho i han hagut de buscar-ne substitut a correcuita -els qui, finalment, recordem que seran Chenoa i Estopa des de la Puerta del Sol de Madrid-.
Doncs bé, com dèiem, Sílvia Abril ha publicat dos vídeos en el seu perfil d’Instagram en els quals compateix l’última hora de l’estat del seu marit. Ha millorat? Això sembla, pel que diu, encara que aquest és un camí llarg: “Tot va bé, tot va bé. Ens estem cuidant i l’Andreu va molt millor, molt bé, està fent molt bons deures. Tot va bé, a poc a poc però va millorant“.
Silvia Abril desitja sort a Chenoa i Estopa, que la substituiran a les campanades de TVE
Això ho deia en el segon vídeo que ha publicat, aquest sí en català i no en castellà com el primer: “I ara diré el mateix, però en la meva llengua materna. Bona sortida i bona entrada, gràcies per ser aquí sempre i gràcies per tots els missatges de suport. Us envio un petó molt gran i el Baloo i jo anem a caminar. Bon 2026 i adeu 2025, un any que ens ha deixat un munt d’aprenentatges. Gràcies a tots pel vostre suport“.
Casualitat o no, en el vídeo en castellà ha afegit una part del missatge que ha descuidat en el fragment en català. Ens referim al moment en què envia un missatge a TVE, la cadena que finalment no podrà comptar amb ells aquesta nit: “Allà hi serem el dia 31 des de casa donant suport a Chenoa i Estopa“. Sigui com sigui, els seguidors de la parella s’hauran quedat més tranquils amb aquest comunicat mèdic casolà amb bones notícies. La cosa va bé i sembla que el retorn d’Andreu Buenafuente està una mica més a prop.