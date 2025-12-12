És la notícia del dia. Andreu Buenafuente i Silvia Abril no presentaran les campanades per a RTVE el pròxim 31 de desembre a la Puerta del Sol de Madrid. L’icònic matrimoni havia estat escollit per la televisió pública espanyola per conduir l’última nit de l’any, una situació que finalment, no acabarà passant. Van ser els últims confirmats com a presentadors de les principals cadenes i ara, quan queden poc més de 15 dies per a la gran cita, han saltat totes les alarmes.
Quins motius ha donat el còmic català? En un vídeo que ha publicat pocs dies després d’anunciar que aturaria la seva agenda professional, revela els detalls d’aquesta decisió. “Vaig tenir un episodi d’estrès, una cosa poc agradable però molt comú en aquesta societat accelerada. En el meu cas, amb feines que jo mateix m’origino i em motivo amb ràdio, cinema, teatre, televisió… Va haver-hi un moment en què no vaig poder més, em vaig rebregar i el meu cos em va dir que m’havia d’aturar”, ha explicat. Aquesta declaració d’Andreu Buenafuente ha portat alguns especialistes ha analitzat la notícia i el missatge de fons que s’hi pot trobar.
La retirada d’Andreu Buenafuente a les campanades de RTVE: anàlisi extensa d’una especialista
És un dels temes més impactants del dia. Quan RTVE va anunciar que Buenafuente faria una aturada de la seva agenda professional, en aquell moment no hi havia risc per a les campanades. Amb dues setmanes al davant, la cadena tindrà un repte molt important: trobar una nova parella o grup de presentadors. Ara bé, això també exposa que la salut de l’humorista català sembla que ha empitjorat, però quines conclusions n’extreu una psicòloga? La revista Diez Minutos s’ha posat en contacte amb la psicòloga Leticia Martín per analitzar la importància de parlar públicament dels problemes de salut mental, sobretot quan es tracta de perfils tan famosos. “Fins i tot les persones que semblen inesgotables tenen un límit”, exposa, i creu que “envia un missatge que molts necessitem sentir”.
Parlar de salut mental i estrès sent una figura pública
L’estrès s’ha convertit en una part de la normalitat i sovint, el cos ens envia senyals per alertar-nos que arriba a nivells que ja no són saludables per a nosaltres. “Cansament extrem, dificultat per a dormir, falta de concentració, irritabilitat, i a vegades no les escoltem perquè estem massa ocupats intentant complir amb tot”, indica l’experta. En el cas de Buenafuente, la decisió d’aturar-se “no és un signe de debilitat, és un acte de valentia” i admet que “no és fàcil reconèixer que alguna cosa no va bé”. En altres casos que ha tractat la psicòloga, indica que ha trobat pacients que arriben a la consulta quan “ja no podien més” i pensaven que “podrien aguantar més”. “Treballar en prevenció sempre és més efectiu que intervenir quan ja hi ha un col·lapse emocional”, apunta.
Parla de forma pública i posar damunt la taula aquests temes és important, sobretot quan es tracta de personatges públics de renom i amb certa influència. “No es tracta de la seva vida privada, sinó que envia un missatge que molts necessitem sentir: descansar també és part de la feina. No tot pot sostenir-se a base de voluntat”, indica. També reforça la importància de fer cas als senyals, els consells dels professionals de la salut i detectar quan alguna cosa no va bé. “Ens recorda una cosa essencial: no cal arribar a trencar-se per demanar ajuda. Parar és cuidar-se, escoltar-se, i donar-se el dret a recuperar forces”, exposa. En tot cas, les incògnites ara mateix a la Radiotelevisió Espanyola són màximes i el marge de maniobra és ben curt. Hauran de cridar d’urgència David Broncano perquè ocupi el rol aquest any? Totes les opcions són possibles a l’espera de rebre informacions noves.