Una setmana curta però intensa. Així es podria definir la fornada de capítols que arriben a Com si fos ahir. Serà una setmana més curta de l’habitual perquè el festiu de dilluns dia 8 de març reduirà les emissions a només quatre episodis, però que ningú es preocupi perquè els guionistes faran patir els protagonistes i els espectadors amb unes trames molt crues per als amics de la colla. El cas d’abús del Salva (Ernest Villegas), el càncer de la Sílvia (Montse Germán) o la futura maternitat de la Itziar (Mar Ulldemolins) són alguns dels temes que provocaran que els fans de la sèrie de TV3 s’enganxin a la pantalla.
El Salva pot veure la seva carrera penjant d’un fil
Serà una setmana molt dura pel Salva, que patirà les conseqüències del seu abús. Conseqüències que seran devastadores després d’haver-se extralimitat amb l’Aina (Tai Fati). La seva alumna estrella ha decidit trencar el silenci després del petó que va fer-li el Salva dins el seu cotxe la nit de la festa amb els advocats. Ell va acusar-la de fer la pintada que posava “abusador” al seu cotxe i l’ha tractat de boja per prendre’s malament que el seu professor del màster hagi intentat embolicar-se amb ella després de ser amable i mostrar-se agraïda per la seva ajuda. Intentar amagar els draps bruts a Com si fos ahir no sempre és possible i ara patirà de valent. Després de voler convèncer la Marta (Sílvia Bel) que hi havia res entre ells i que de fet, havia estat l’Aina qui li havia fet un petó a la festa, com s’ho prendrà la dona? Ja fa dies que està molt més suspicaç i no vol parlar amb el Salva, però quan sàpiga la veritat, què farà? El defensarà?
La trama de l’accident de la Gina farà un gir inesperat
El trio format pel Miquel (Eduard Farelo), l’Empar (Rosa Boladeras) i el Jordi (Andrés Herrera) es pot anar preparant per a un gir inesperat en la trama de l’accident de la Gina (Meritxell Huertas). El seu joc per escapolir-se de les conseqüències i penjar-li el mort a un jove que sovint surt a jugar amb escopetes de balins pel bosc podria canviar d’un dia per l’altre. La setmana anterior la Gina va rebre un missatge anònim per sota de la porta -que el Jordi va intentar amagar- i que ella va reconstruir com si es tractés d’un capítol de Crims. El paper deia: “El Tim és innocent, ell no va disparar. Jo sé el que va passar de veritat”. Els més desperts saben que l’emissora de la carta era l’Empar, que ja en té prou de mentir i vol solucionar-ho tot. L’amenaça del Jordi per revelar que podrien haver fet trampes amb el concurs públic els té a tots amb l’ai al cor, però què farà la dona amb el missatge? És evident que hi ha coses que estan a punt de canviar, i no serà bo per a ningú.
Relacions complicades i una família en contra
En aquest final de trimestre de Com si fos ahir hi ha parelles que estan incomodant moltíssim els personatges. D’una banda, l’aventura de la Neus (Mercè Martínez) i l’Andreu (Marc Cartes) podria destrossar el matrimoni que té la dona amb el Miqui (Adrià Collado). Tot i que sempre han fet patxoca de ser molt liberals i acceptar aventures sexuals fora de la relació, sempre que mantinguin certa estabilitat, podria trontollar amb aquesta nova relació. Tots dos saben que el que estan fent no està bé, perquè no és només embolicar-se i prou, sinó que hi ha sentiments pel mig.
Qui també té un bon problema amb els matrimonis liberals és l’Eva (Alícia González Láa). La treballadora del gimnàs per fi s’ha atrevit a explorar la seva sexualitat després d’intentar-ho tot per aconseguir nou xicot. El seu historial és deplorable: mentiders, farsants, un metge fals, un poeta il·luminat i un home dependent i pesat són alguns dels seus últims exs. Aquesta novena temporada ha intentat trobar l’amor amb les aplicacions de cites, però tampoc ha trobat la clau de l’èxit, fins que va conèixer la Sussy. La seva osteòpata va introduir-la en el món dels clubs nocturns i els intercanvis de parella, i sembla que va fer molt bon vincle amb el Javi, el seu marit. Tot i que no suposava un problema per a la Sussy que s’emboliquessin al club, les seves quedades posteriors -que el Javi ha amagat a la seva dona-, han acabat esclatant a la seva cara. La Sussy l’ha acusat de saltar-se tots els límits, de tirar-se el seu marit i de ser igual de culpable que el Javi. Què farà a partir d’ara? Tornarà als hàbits anteriors?
Els joves també tenen problemes amorosos, tot i que de manera indirecta. El Ferni (Francesc Cuéllar) i la Naiara (Daniela Brown) estan més feliços que mai. Després de moltes anades i tornades per fi han decidit oficialitzar la relació, però això no acaba de convèncer gens la família de la noia, que creuen que un cop més està prenent decisions de manera precipitada. La seva història d’amor no serà senzilla tenint la família en contra, però ho podran resoldre?
La malaltia de la Sílvia
Ha estat una de les grans bombes de la temporada. Quan podrà estar tranquil·la la Sílvia? Ja en tenia prou amb la traïció del Francesc (Eduard Buch) que l’ha deixat tirada per recuperar la relació amb l’Ona (Carmela Poch), una dona que és incapaç de superar el passat i que li és igual manipular per aconseguir el que vol. Ara, a més a més, ha de lluitar contra el diagnòstic que ha rebut: té càncer d’úter. Aquesta malaltia tan dura torna un cop més a Com si fos ahir i en els pròxims capítols els amics de la colla aniran descobrint que la seva amiga està malalta. Evidentment, això els preocuparà molt, però com li explicarà al Francesc? Sembla que l’Ona s’interposarà, però la Neus potser intenta ficar-hi mà. Tot plegat serà complicat de gestionar.
Dues cares de la maternitat i la paternitat
La maternitat continuarà present aquesta setmana a Com si fos ahir. D’una banda, sabrem si la Itziar per fi està embarassada després de sotmetre’s al procés d’inseminació. D’altra banda, el Quique (Biel Duran) continua amb la mosca rere l’orella ara que el Hugh ha aparegut reclamant una prova de paternitat per saber si l’Adrià és fill seu o no. Les mentides de la Cristina (Carlota Olcina) han crispat l’ambient familiar i la convivència serà complicada. El Hugh se’n sortirà amb la seva?
Només són unes pinzellades d’algunes trames que marcaran la setmana dels personatges de la sèrie. Una setmana que començarà amb nous capítols el pròxim dimarts dia 9 en el compte enrere cap a Nadal.