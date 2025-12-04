Visitar el metge no és l’activitat més divertida del món. Segurament en una llista d’opcions no se situaria en la primera posició de coses que voldries fer un divendres a la tarda després de sortir de la feina. A Com si fos ahir hi ha un personatge que fa mesos que fa visites recurrents després de desmaiar-se enmig del bar amb tota la colla de l’institut com a espectadors. Descobrir que el Francesc (Eduard Buch) li havia posat les banyes no és la millor notícia del món tenint en compte que s’està convertint en la protagonista de totes les desgràcies de la vuitena temporada. Ara bé, els fans de la sèrie de TV3 tenien la mosca rere l’orella des de feia setmanes: per què la Sílvia (Montse Germán) està malalta? Els guionistes han esperat el moment concret per fer esclatar una bomba que ho canviarà tot a partir d’ara. Per fi hi ha diagnòstic per a la Sílvia i el resultat ha estat el pitjor que podia rebre.
El rànquing de personatges desgraciats l’encapçala la Sílvia
Es pot tenir més mala sort? Si algú li pregunta a la Sílvia aquest Nadal que s’endú del 2025 probablement es fotrà un bon fart de plorar. Ella que venia de les vacances d’estiu tota riallera perquè havia gaudit d’un viatge romàntic amb el Francesc per Itàlia, ha començat a encadenar desgracies una rere l’altra fins a saber que haurà de lluitar contra una malaltia duríssima els pròxims mesos, però anem per pams.
La dona va patir un robatori al pis, tot just després de patir un desmai en mig del Flora quan estava amb els amics de la colla. Maldecaps, vòmits, nàusees, dolor quan mantenia relacions, sagnats vaginals sense control… Un primer diagnòstic d’un doctor amb poques ganes de mirar-se bé la seva pacient va dictar sentencia: eren els símptomes de la menopausa. La Sílvia no va quedar-se tranquil·la i va decidir anar una mica més enllà, buscant algun contacte d’una ginecòloga per aconseguit cita abans.
Tot aquest patiment i l’angoixa que l’han anat acompanyant per no saber què li passava s’ha barrejat amb la por de sentir-se inferior i no ser prou bona parella per al Francesc. El seu xicot, amb la cara de pena que el caracteritza, s’ho estava passant pipa amb la seva ex perquè segurament per a ella era més important embolicar-se amb l’Ona (Carmela Poch) que no pas estar pendent de la parella que espasava les nits escarxofada al sofà i esgotada. Els espectadors han hagut d’esperar per poder saber el diagnòstic més esperat de la temporada, tot just quan feia pocs dies que la Sílvia havia descobert l’aventura del Francesc.
El resultat del diagnòstic més esperat de la temporada
Ara, encara trista i enfadada per la traïció del seu xicot, ha rebut un missatge de la citologia que van practicar-li fa uns dies -tot just el dia que els va enxampar morrejant-se al carrer-. El fet de voler citar-la tan ràpid per compartir amb ella els resultats ha fet saltar totes les alarmes perquè el resultat és greu: han trobat cèl·lules canceroses al coll de l’úter, és a dir, que la Sílvia té càncer. El causant hauria estat una infecció del virus del papil·loma, que pot haver estat adormit els darrers anys i que ara s’ha manifestat.
Sigui com sigui, la doctora ha intentat explicar-los tots els passos que hauran de seguir a partir d’ara, com que és un càncer “poc ràpid” i “poc reproduïble” i que han detectat aviat, per tant, podran sotmetre-la a una intervenció per fer net. Arriben mesos molt durs per a la Sílvia que passarà un dels seus Nadals més complicats. Com lluitarà amb aquesta malaltia ara que el Francesc l’ha abandonat? Ho explicarà tota sola als amics de la colla o intentarà ser valenta per no fer-los patir?
El càncer torna a ‘Com si fos ahir’
Justament quan La Marató de 3Cat dedica el seu programa solidari d’enguany a la recerca i la investigació del càncer -en una gala que s’emetrà el pròxim 14 de desembre-, la malaltia torna a Com si fos ahir. La Sílvia no és el primer personatge que pateix càncer a la ficció diària de TV3. Unes temporades enrere, la Naiara (Daniela Brown) també va patir aquesta malaltia que afecta moltíssimes persones arreu del món.
La jove havia decidit en un principi seguir un tractament alternatiu, però amb el suport de la seva família i els amics, va decidir acceptar el tractament a l’hospital per passar aquest dur procés que li havia tocat viure de tan jove. Veurem com s’ho fa la Sílvia en aquest moment personal tan vulnerable que ha de viure tot just quan s’acosten dates tan assenyalades en el calendari.