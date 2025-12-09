Del 1 al 10, ¿quién obtendría la nota más alta como personaje desafortunado de estos primeros meses de la temporada en Com si fos ahir? Hay un par de nombres que podrían ocupar esta posición y parece que los guionistas han decidido hacerlas sufrir. Marta (Sílvia Bel) ha descubierto la verdad sobre el caso del abuso de Salva (Ernest Villegas). Una verdad cruda y difícil de creer teniendo en cuenta el perfil idílico y de hombre correcto que ha interpretado en las últimas temporadas. Además, una de sus amigas más cercanas ha explicado por primera vez qué problema de salud grave le afecta. Dos golpes muy dolorosos que tendrá que gestionar en los próximos episodios de la serie diaria de TV3.

El caso del abuso de Salva acaba de estallar

El episodio del pasado viernes ya avisaba que serían días muy complicados para el grupo del Reina Sibil·la, sobre todo para un hombre que ahora verá cómo todo lo que había conseguido se tambalea. Salva decidió extralimitarse con Aina (Tai Fati), una alumna del máster que ha roto su silencio. Después de abalanzarse sobre ella al final de la fiesta con los abogados, Aina ha explicado todo lo que sucedió de manera pública. Primero ante la jefa de estudios del máster, que no terminó de creerse su versión, y luego ante Marta en una escena muy cruda. No hacía falta que dijera nada porque con la cara ya transmitía el asco que estaba sintiendo por su novio. No es nada fácil dejar a esta mujer sin palabras, pero darse cuenta de que sus teorías tenían sentido y de que Salva se había colgado y había cruzado una línea roja con una alumna es la peor revelación que podía recibir.

La Marta ha descobert què va fer el Salva amb l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El caso de Salva tendrá consecuencias muy graves y no quedará como una simple denuncia, al menos, el siguiente movimiento de Aina será clave en los próximos días. La chica ha hecho un vídeo de denuncia que ha publicado en las redes sociales, en el que no menciona quién es el profesor del máster, pero todos los detalles lo dejan muy claro. Un profesor que luego le dio trabajo en el bufete de abogados y que, cuando ella quiso poner límites, acabó despidiéndola. La publicación se ha llenado de comentarios y muchos usuarios apuntan que es Salva el culpable. Por ahora, parece que tendrá que pasar una temporada alejado de las aulas si no quiere complicar aún más las cosas.

El cas de l’abús del Salva ha sortit a la llum a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Desde la universidad han pedido a Salva que no regrese a las aulas, pero ¿será esta la única consecuencia? Por un lado, está el prestigio que tenía como profesional, pero además Marta no puede sentir más asco por todo lo que ha descubierto gracias al vídeo de Aina. No es solo que Salva haya mentido como un maniático, sino que ha hecho que ella quede como una paranoica cuando preguntaba por qué estaba tan pendiente de su asistente. Un trabajo muy potente del actor para encarar un papel truculento y oscuro y lograr crear este efecto de rechazo en su personaje.

L’Aina fa un video denunciant públicament l’abús que ha patit | 3Cat.

La delicada situación de salud de Sílvia

Marta llevaba días buscando el consuelo de las amigas porque con Salva las cosas no iban nada bien. ¿Quién ha sido la persona que ha tenido que soportar las llamadas y los intentos de salir a cenar o desayunar juntas? Sílvia (Montse Germán) vive el momento más fatídico de los últimos años por culpa de la infidelidad de Francesc (Eduard Buch) y el diagnóstico de su enfermedad. Semanas de dolor, sufrimientos y dudas resueltas en una consulta con una doctora que por fin ha decidido hacer caso a sus síntomas. Sílvia tiene cáncer de útero, una enfermedad que afecta a miles de personas cada año y que vuelve a la serie a través de otro personaje -unas temporadas atrás Naiara (Daniela Brown) también lo había padecido-.

La Sílvia parla amb la Marta i li explica que pateix càncer a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En todo caso y después de los últimos acontecimientos con Marta, ha llegado el momento de confesarlo todo. Una vez se ha presentado en casa de su amiga para verla hecha un desastre por el vídeo de Salva, Sílvia ha decidido poner nombre a su problema y dar las explicaciones justas sobre por qué no estará tan disponible a partir de ahora. Pronto circulará esta noticia a través de los amigos del grupo, pero ¿cómo recibirán un golpe tan duro de una mujer que siempre ha mostrado tanta vitalidad y ganas de hacer cosas? Entre el caso del abuso de Salva y el cáncer de Sílvia, parece que serán unos días de Navidad bien complicados para todos los personajes de Com si fos ahir.