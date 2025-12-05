La sinceridad es una característica que no todos tienen. Hay personas que incluso abusan de ella, porque la sinceridad sin límites puede hacer sufrir a los demás. ¿Y qué nos queda al otro lado? La mentira no siempre es la solución, sobre todo cuando implica encubrir un acto vergonzoso y repugnante. En Com si fos ahir saben mucho de estos dos aspectos. Los secretos marcan buena parte de las tramas que han caracterizado las nueve temporadas de la serie diaria de TV3, que en el final de su trimestre antes de Navidad ha apostado por historias más bien truculentas.

El abuso del Salva acaba de salir a la luz

Llevábamos semanas hablando de la nueva cara hasta ahora desconocida de Salva (Ernest Villegas). El abogado que había robado el corazón de los espectadores por su personalidad cercana y capaz de soportar los cambios de humor de Marta (Sílvia Bel) y sus cruzadas personales para conseguir todo lo que quiere sin pensar en las consecuencias. ¿Quién les diría a los espectadores que sería capaz de cruzar una línea roja repugnante con una de sus alumnas? Vamos por partes. Salva se estrenaba esta temporada como profesor del máster donde pronto estableció una relación muy cercana con Aina (Tai Fati), una joven trabajadora y gran fan de los casos de Salva.

El Salva ha recibido una pintada en el coche en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Lo que era admiración por un trabajo bien hecho, Salva lo transformó en un relato en el que pensaba que la chica querría algo más con él. Intentos por pasar más tiempo juntos fuera del despacho, hacerse una foto para enviarla al grupo del máster u ofrecerle trabajo extra para tenerla cerca. Era una bomba a punto de estallar y lo ha hecho de la peor manera posible.

Después de la fiesta con los abogados en la que Salva se abalanzó sobre Aina para besarla e intentar ir más allá, ha intentado tapar su mentira como ha podido. Fingir que no pasaba nada aunque Marta sospechaba que entre Aina y él habían cambiado las cosas. Manipular a la chica para que no contara lo que había pasado e incluso suspenderla para castigarla. Todos estos elementos han acabado convertidos en una bomba de destrucción que será devastadora a partir de la próxima semana.

El Salva besó a Aina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Después de denunciar lo que había pasado y pedir ayuda a la coordinadora del máster, Aina ha tomado una decisión que lo cambiará todo. En el capítulo del viernes día 5, se encontró con Marta y Salva en la universidad, momento que aprovechó para destaparlo todo. Ya hacía días que Marta sospechaba, pero necesitaba escuchar otra versión para ser consciente del hombre que tenía al lado: un abusador.

Marta descubre la verdad de lo que pasó entre Aina y Salva

Aina lo ha explicado todo: cómo la suspendió para castigarla, el beso en el coche, cómo la manoseó y cómo ella acabó vomitando del asco. ¿El resultado? La cara desfigurada de Salva intentando disculparse con Marta porque según él había sido todo una mentira de la alumna que está resentida por lo que ha pasado estas semanas.

El abuso de Salva sale a la luz en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Marta no es tonta y ha mandado a paseo a Salva. ¿Qué pasará a partir de ahora? El avance del próximo capítulo, que se emitirá el martes día 9, promete aún más escenas truculentas: Aina hará un vídeo en el que denunciará al profesor y lo titulará de abusador de manera pública. El precio a pagar por las mentiras de un hombre que ha perdido toda credibilidad.

Aina prepara un vídeo para denunciar a Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Ferni intenta integrarse en la familia

Quien también tiene que pagar por las mentiras que cometió en el pasado es Ferni (Francesc Cuéllar). De nada han servido las disculpas y la intención de rehabilitarse para recuperar su vida porque la familia de Naiara (Daniela Brown) no lo acepta. Cabe recordar que Ferni apareció en Comsi como propietario de un bar que servía de guarida de un negocio de tráfico de estupefacientes. Una vez cerrada la trama en la octava temporada, nadie pensaba que este joven volvería para recuperar la relación con la Mosso d’Esquadra. Les ha costado mucho volver a estar juntos y buena parte de su entorno se ha mostrado completamente en contra.

Naiara intenta oficializar la relación con Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las mentiras de Ferni han acabado ensuciando su intento por convertirse en un hombre íntegro y ejemplar, a pesar de que Naiara es muy terca y quiere hacerlo oficial cueste lo que cueste. Toni pequeño (Oriol Cervera) ha discutido mucho con su hermana, pero parece que es el primero que quiere intentar mediar entre ella y su padre. En cambio, Toni (David Vert) no ve con buenos ojos la relación, pero tampoco es que él sea un claro ejemplo de integridad teniendo en cuenta que casi mata a un joven con un gato de coche y que ha dejado que Francesc (Eduard Buch) se quede en su casa después de ponerle los cuernos a Sílvia (Montse Germán). De tener dos caras él es un experto.

Toni está en contra de la relación de Naiara con Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Veremos cómo avanzan estas dos tramas con mentiras como protagonistas y una serie de consecuencias que serán muy duras a partir de la próxima semana en Com si fos ahir.