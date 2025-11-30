Arriben capítols molt potents a Com si fos ahir. Qui els hi diria a la colla del Reina Sibil·la que després de nou anys ocupant la sobretaula de TV3 encara estarien complicant-se la vida per ximpleries? En tot cas, el primer trimestre de la sèrie ha estat ple de truculència i encara queden alguns fils de les trames que posaran contra les cordes els personatges. L’abús del Salva (Ernest Villegas), la mentida sobre l’accident de la Gina (Meritxell Huertas) o la nova relació del Francesc (Eduard Buch) seran alguns dels elements per a una setmana que d’alt voltatge. Descobreix les pistes sense espòilers de les trames més candents de la setmana a la sèrie diària de TV3.
El Salva patirà per culpa del seu secret
Ja era hora que el Salva patís una mica. Va quedar-se tan ample després d’extralimitar-se amb l’Aina (Tai Fati) i fer-li un petó dins el cotxe després de la festa dels advocats i ara, les conseqüències d’aquest abús comencen a sortir a la llum. L’Aina va confessar el que havia passat a una companya del màster, que no va tallar-se un pèl a l’hora d’enfrontar-se amb el professor al passadís. De retruc l’home va escridassar qui era la seva alumna preferida fins ara perquè segons ell “estava escampant merda”, quan la realitat és que ha travessat una línia vermella que no havia de tocar.
Ell ha intentat allunyar-se de la universitat, anunciat que deixarà de ser professor el curs vinent, però els amics de l’Aina no semblen disposats a deixar-ho estar. Com la noia no vol fer res, ells han decidit prendre mesures com llançar ous contra el seu cotxe i fer una pintada que posa la paraula Abusador. Com era d’esperar el Salva està espantat, per les conseqüències que podrien derivar en la seva carrera i per com es prendrà la Marta (Sílvia Bel) tota aquesta trama. En qualsevol dels casos, en els pròxims capítols la Marta començarà a tafanejar -res estrany per a ella- però què farà quan ho descobreixi?
El Jordi vol rentar-se les mans en el cas de la Gina
L’embolic a quatre bandes per l’accident de la Gina encara sorprendrà els espectadors del Comsi. El Miquel (Eduard Farelo), l’Empar (Rosa Boladeras) i el Jordi (Andrés Herrera) han buscat la manera de rentar-se les mans després de ser els responsables de l’accident de la seva amiga. Ara que ella està millor i més animada gràcies a fer servir l’audiòfon, les noves informacions que han aportat els Mossos estan a punt de fer caure la seva coartada. El Jordi anirà a la seva, com ha fet sempre, per intentar salvar-se davant l’hecatombe que els espera. La corda es tensarà cada cop més i entre els amics sortiran a la llum algunes friccions que poden provocar un resultat horrible per a ells.
Qui també té un bon problema legal és l’Andreu (Marc Cartes). Més enllà de la seva incursió en un matrimoni obert -s’ha enamorat de la Neus (Mercè Martínez) però ella vol continuar casada amb el Miqui (Adrià Collado)-, la seva amistat amb la Rita (Isabel Rocatti) no serà tan plàcida com voldria. Ajudar la pobra dona a entrar dins l’estudi de l’Alzheimer no serà el seu pitjor problema i ara haurà de responsabilitzar-se també de temes legals que no vol assumir. La seva relació amb la Neus també farà un gir de guió, però tenint en compte tots els problemes d’aquesta família, potser no és la millor idea.
Una nova parella i el diagnòstic més esperat de la temporada
No serà una setmana tranquil·la i els fans del Comsi tindran una bona dosi d’escàndol després de la ruptura més dura de la temporada. La infidelitat del Francesc amb l’Ona (Carmela Poch) ha estat un dels actes més miserables de la temporada. Enganyar la Sílvia (Montse Germán) per tornar amb la seva ex 25 anys després de la seva ruptura és un acte vergonyós, però a més a més tenir la barra de voler fer-ho oficial quan només han passat uns dies no es pot justificar de cap manera. En els pròxims capítols veurem una jugada bruta de l’Ona cap a la seva alumna estrella per castigar la Neus, que està en contra de la nova parella. D’altra banda, la Sílvia rebrà l’esperadíssim diagnòstic del metge que serà un cop molt dur per a la pobra dona.
Dues trames on la paternitat serà protagonista
Els guionistes del Comsi han decidit explorar dues trames on la paternitat és protagonista. En la primera, els dubtes del Quique (Biel Duran) sobre la paternitat de l’Adrià tornaran amb més força que mai, ara també perquè el Hugh, qui era el possible pare biològic en aquesta trama tan enrevessada, començarà a preguntar-se coses i això farà enrabiar moltíssim el Quique.
Per l’altre cantó, la Itziar (Mar Ulldemolins) s’ha capbussat directament en el món de la maternitat. Després de la ruptura amb la Foix (Nausicaa Bonnín) ha decidit endinsar-se en aquesta experiència i malgrat que ha tingut molts dubtes, sembla més decidida que mai. Ara bé, aquest personatge tan peculiar continuarà pensant en la seva antiga xicota, generant certs nervis en aquesta nova etapa.
Maldecaps per a una jove
No tots els problemes els tenen els membres fundacionals de la colla. La Naiara (Daniela Brown) ha tornat a Barcelona amb el cor dividit entre el Ferni (Francesc Cuéllar) i el Karim (Moha Amazian). Una part deia que apostar pel seu amic era l’opció més segura, però la seva personalitat rebel i les emocions que sent amb el Ferni han estat el que ha decantat la balança. El seu entorn no entendrà la decisió i ara que ha descobert que el seu germà petit va denunciar el seu xicot per tornar a traficar amb drogues, haurà de superar moltes persones en contra per oficialitzar la seva relació.
Aquestes són només algunes pinzellades de les trames que estaran presents els pròxims capítols de Com si fos ahir.