Llegan capítulos muy potentes a Com si fos ahir. ¿Quién les diría al grupo del Reina Sibil·la que después de nueve años ocupando la sobremesa de TV3 todavía estarían complicándose la vida por tonterías? En todo caso, el primer trimestre de la serie ha estado lleno de truculencias y aún quedan algunos hilos de las tramas que pondrán contra las cuerdas a los personajes. El abuso de Salva (Ernest Villegas), la mentira sobre el accidente de Gina (Meritxell Huertas) o la nueva relación de Francesc (Eduard Buch) serán algunos de los elementos para una semana de alto voltaje. Descubre las pistas sin spoilers de las tramas más candentes de la semana en la serie diaria de TV3.

Salva sufrirá por culpa de su secreto

Ya era hora de que Salva sufriera un poco. Se quedó tan ancho después de extralimitarse con Aina (Tai Fati) y besarla dentro del coche después de la fiesta de los abogados y ahora, las consecuencias de este abuso comienzan a salir a la luz. Aina confesó lo que había pasado a una compañera del máster, que no dudó en enfrentarse al profesor en el pasillo. Como resultado, el hombre reprendió a quien era su alumna favorita hasta ahora porque según él «estaba esparciendo mierda», cuando la realidad es que ha cruzado una línea roja que no debía tocar.

El Salva ha rebut una pintada al cotxe a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Él ha intentado alejarse de la universidad, anunciando que dejará de ser profesor el próximo curso, pero los amigos de Aina no parecen dispuestos a dejarlo estar. Como la chica no quiere hacer nada, ellos han decidido tomar medidas como lanzar huevos contra su coche y hacer una pintada que pone la palabra Abusador. Como era de esperar, Salva está asustado, por las consecuencias que podrían derivar en su carrera y por cómo se tomará Marta (Sílvia Bel) toda esta trama. En cualquier caso, en los próximos capítulos Marta comenzará a fisgonear -nada raro para ella- pero ¿qué hará cuando lo descubra?

Jordi quiere lavarse las manos en el caso de Gina

El lío a cuatro bandas por el accidente de Gina aún sorprenderá a los espectadores del Comsi. Miquel (Eduard Farelo), Empar (Rosa Boladeras) y Jordi (Andrés Herrera) han buscado la manera de lavarse las manos después de ser los responsables del accidente de su amiga. Ahora que ella está mejor y más animada gracias a usar el audífono, las nuevas informaciones que han aportado los Mossos están a punto de hacer caer su coartada. Jordi irá a lo suyo, como siempre ha hecho, para intentar salvarse ante la hecatombe que les espera. La cuerda se tensará cada vez más y entre los amigos saldrán a la luz algunas fricciones que pueden provocar un resultado horrible para ellos.

El Jordi representa una cara de la mentida a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también tiene un buen problema legal es Andreu (Marc Cartes). Más allá de su incursión en un matrimonio abierto -se ha enamorado de Neus (Mercè Martínez) pero ella quiere seguir casada con Miqui (Adrià Collado)-, su amistad con Rita (Isabel Rocatti) no será tan plácida como quisiera. Ayudar a la pobre mujer a entrar en el estudio del Alzheimer no será su peor problema y ahora deberá responsabilizarse también de temas legales que no quiere asumir. Su relación con Neus también dará un giro de guion, pero teniendo en cuenta todos los problemas de esta familia, quizás no sea la mejor idea.

L’Andreu s’ha penjat de la Neus a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una nueva pareja y el diagnóstico más esperado de la temporada

No será una semana tranquila y los fans del Comsi tendrán una buena dosis de escándalo después de la ruptura más dura de la temporada. La infidelidad de Francesc con Ona (Carmela Poch) ha sido uno de los actos más miserables de la temporada. Engañar a Sílvia (Montse Germán) para volver con su ex 25 años después de su ruptura es un acto vergonzoso, pero además tener la desfachatez de querer hacerlo oficial cuando solo han pasado unos días no se puede justificar de ninguna manera. En los próximos capítulos veremos una jugada sucia de Ona hacia su alumna estrella para castigar a Neus, que está en contra de la nueva pareja. Por otro lado, Sílvia recibirá el esperadísimo diagnóstico del médico que será un golpe muy duro para la pobre mujer.

La Sílvia descobrirà el diagnòstic de la malaltia a ‘Com si fos ahir’ _ 3Cat

Dos tramas donde la paternidad será protagonista

Los guionistas del Comsi han decidido explorar dos tramas donde la paternidad es protagonista. En la primera, las dudas de Quique (Biel Duran) sobre la paternidad de Adrià volverán con más fuerza que nunca, ahora también porque Hugh, quien era el posible padre biológico en esta trama tan enrevesada, comenzará a preguntarse cosas y eso enfurecerá muchísimo a Quique.

El Hugh arriba a Barcelona i desestabilitza la pau del Quique a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por otro lado, Itziar (Mar Ulldemolins) se ha sumergido directamente en el mundo de la maternidad. Después de la ruptura con Foix (Nausicaa Bonnín) ha decidido adentrarse en esta experiencia y a pesar de que ha tenido muchas dudas, parece más decidida que nunca. Sin embargo, este personaje tan peculiar seguirá pensando en su antigua novia, generando ciertos nervios en esta nueva etapa.

La Cristina descobreix que la Itziar vol ser mare a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Dolores de cabeza para una joven

No todos los problemas los tienen los miembros fundacionales del grupo. Naiara (Daniela Brown) ha vuelto a Barcelona con el corazón dividido entre Ferni (Francesc Cuéllar) y Karim (Moha Amazian). Una parte decía que apostar por su amigo era la opción más segura, pero su personalidad rebelde y las emociones que siente con Ferni han sido lo que ha inclinado la balanza. Su entorno no entenderá la decisión y ahora que ha descubierto que su hermano pequeño denunció a su novio por volver a traficar con drogas, tendrá que superar a muchas personas en contra para oficializar su relación.

La Naiara ha triat el Ferni a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Estas son solo algunas pinceladas de las tramas que estarán presentes los próximos capítulos de Com si fos ahir.