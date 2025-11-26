Una trama plana y sencilla no encaja mucho con el espíritu de Com si fos ahir. Limitarse a dejar historias del día a día sin sacarles partido es como desaprovechar una buena oferta en el súper. Sería una decepción para los fans de la serie diaria que esperan cada mediodía qué nuevo lío tienen los amigos del grupo del Reina Sibil·la. Esta temporada las parejas están al límite, ya sea porque una infidelidad ha desmontado la gran historia de amor de Sílvia (Montse Germán) y Francesc (Eduard Buch), o porque la trama de Salva (Ernest Villegas) con Aina (Tai Fati) está a punto de cambiarlo todo.

Los guionistas de Comsi aprovechan temas actuales o nuevos estilos para introducirlos en la rutina de sus personajes, de manera que temas que podrían considerarse tabú o que simplemente podrían dar vergüenza, aquí pueden perder el estigma que los rodea. Sea como sea, esta temporada los matrimonios abiertos irrumpen en la serie, con dos ejemplos similares, pero que pueden desembocar en dos tramas diferentes que involucran a un par de amigos del grupo.

¿Qué límites marcan la relación de Miqui y Neus?

Com si fos ahir es un conglomerado de ingredientes que aportan el punto justo para que todo el engranaje funcione correctamente. Las relaciones, el día a día en el trabajo, las mentiras y los secretos forman parte de sus dinámicas habituales, pero a menudo añadir algún giro especial lo hace más interesante. Eva (Alícia González Láa) y Andreu (Marc Cartes) son dos de los grandes solteros de la temporada, pero desde hace unas semanas comienzan a experimentar ciertos cambios que podrían dar mucho juego. En el caso del enfermero que había sido uno de los grandes rompecorazones de la ficción de TV3, hace meses que lo vemos más solo que un búho. Cuando sus amigos hacen y deshacen relaciones como quien se come unas pipas, él está más centrado en el trabajo o en otros problemas personales. Hasta ahora.

L’Andreu s’ha penjat de la Neus a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Su nuevo trabajo dentro del ensayo sobre el Alzheimer que capitanea Neus (Mercè Martínez) no comenzó de la mejor manera. Se llevaban como el perro y el gato y su forma de trabajar los hacía discutir todo el tiempo. Quizás darse cuenta de que en el fondo no eran tan diferentes y tenían cosas en común les hizo ver que podría haber algo más entre ellos. Básicamente, se dieron un beso después de ir a cenar y ahora se comportan como adolescentes porque no entienden qué significa todo esto. En este punto entra en juego una de las relaciones con límites abiertos de la serie.

L’Andreu i la Neus es van fer un petó a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Neus y Miqui (Adrià Collado) siempre han sido muy claros sobre su matrimonio. Aunque se quieren y no quieren separarse, tienen cierta libertad para tener aventuras o experiencias esporádicas. Ahora bien, cuando en estas condiciones no se estipula la cláusula respecto a enredarse con la pareja de tu cuñado, ahí llegan los problemas. En la octava temporada, Sílvia y Miqui tuvieron una aventura tórrida a escondidas de los dos hermanos. ¿El resultado de todo esto? Neus a punto de lanzarle una piedra en la cabeza a Sílvia, Miqui haciendo las maletas para irse a Australia y Sílvia intentando salvar lo que quedaba de su relación con Francesc. Tanto para nada, no ha servido de mucho porque el hombre la ha dejado tirada para irse con su ex.

El Miqui ara s’interessa en cuidar el matrimoni amb la Neus a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Volviendo al presente, Andreu y Neus tienen mucha química -sorprendente-, incluso más que la que tiene con su marido, que ha estado rascándose la barriga en la otra punta del mundo mientras ella hacía de madre, cuñada, hermana y científica. Ahora que Miqui ha vuelto a Barcelona las cosas se han complicado un poco. ¿Cómo funcionan sus límites si Andreu siente algo más serio por Neus y ella quiere mantener el matrimonio? ¿Funcionaría una relación a dos bandas teniendo en cuenta la personalidad de buenazo que tiene el enfermero? En el capítulo del miércoles día 26 intentaron poner la situación sobre la mesa y Neus fue muy clara, su matrimonio va por delante y cree que lo que tiene con Andreu es tan especial que no es posible compaginarlo.

La Neus i l’Andreu posen damunt la taula els seus sentiments a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Eva experimenta con Javi, el marido de Sussy

La otra trama que ha irrumpido con fuerza en la serie es la aventura experimental de Eva. Después de romper todos los recuerdos y convertirse en uno de los personajes que tiene peor historial amoroso, la trabajadora del gimnasio ha intentado rehacerse probando suerte con las aplicaciones de citas a ciegas y ligando en el trabajo. El resultado ha sido un desastre, como era de esperar. En todo caso, conocer a una nueva osteópata le ha hecho abrir los ojos a una nueva forma de vivir su sexualidad. Sussy además de arreglarle las contracturas en la espalda la ha invitado a conocer los clubes de intercambio de parejas y dejarse seducir por otras personas que son muy abiertas en estas dinámicas. Ahora bien, en Comsi no podía ser tan sencillo.

L’Eva experimenta amb la seva sexualitat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Su primera noche en un club triunfó con un hombre de quien solo podía hablar maravillas hasta que se presentó al día siguiente en el gimnasio junto a Sussy. Javi era su marido y habían acordado que para facilitarle la experiencia él ligaría con ella. Al principio no se lo tomó nada bien, pero el hombre parece más interesado de lo que querría Eva.

El Javi està molt interessat en l’Eva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La ha invitado a una nueva noche en los clubes nocturnos, incluso cuando su esposa no puede ir. Su historia se está complicando cada vez más, Javi quiere quedar con ella más a menudo, pero si el matrimonio es abierto y tienen las reglas pactadas, no debería haber ningún problema, ¿verdad? ¿Eva acabará enamorándose de este hombre? ¿La veremos en una relación poliamorosa? Todo puede pasar esta temporada en la serie diaria de TV3.