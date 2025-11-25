Desde pequeños nos intentan enseñar a no mentir. Frases como se coge antes a un mentiroso que a un cojo se han convertido en dichos muy conocidos que los personajes de Com si fos ahir se saltan a la torera. Les da igual tener problemas después o tener que buscarse la vida para resolver los conflictos más tarde. Quizás si fueran sinceros desde un principio terminarían antes con todo, pero entonces qué gracia tendría verlos sufrir un rato. Los personajes de la serie diaria de TV3 exploran la mentira desde dos perspectivas, para hacer realidad un sueño y para orquestar una estrategia que les ayude a exculparse.

Itziar quiere ser madre y busca la manera de ocultarlo

Itziar (Mar Ulldemolins) ha sido una de las grandes sorpresas de la serie catalana. Una chef que llegó al Comsi de muy mala manera: vivía en un coche porque había dejado su restaurante de lujo en Suecia por culpa de las deudas. Su intención era cobrar la herencia de su madre que acababa de morir y recuperarse, pero al final su personalidad alocada e incontrolable ha conseguido seducir a los guionistas, que la han convertido en una imprescindible de la Barnateca.

Podría competir con Eva (Alícia González Láa) en cuanto a su historial catastrófico de relaciones amorosas. Sus parejas siempre acaban dejándola, si no es porque ella se vuelve medio loca, es porque las chicas vuelven con su ex. El último caso ha sido con Foix (Nausicaa Bonnín), de quien parecía que podría enamorarse de por vida. Una vez rota la relación y hecha un desastre porque se había quedado sola una vez más, decidió cambiar su vida y hacer algo productivo. ¿Qué decisión podía tomar? ¿Irse de retiro espiritual? ¿Adoptar un gato? Después de pensarlo mucho ha decidido ser madre, pero para lograrlo ha dejado la honestidad en el bolsillo.

Mentiras bienintencionadas para hacer realidad su sueño

En un primer momento lo comentó con Patri (Lua Amat), quien no veía con buenos ojos esta idea. Conociendo cómo es la chef, ¿será capaz de afrontar lo que supone ser madre de una criatura? Después de muchas dudas y ocultarlo a Cristina (Carlota Olcina) parece que por fin ha decidido dar el paso. Todo el lío de Quique (Biel Duran), la supuesta paternidad de Adrià y los discursos de madre orgullosa de la socia de la Barnateca han sido clave para impulsarla a dar el paso.

La Itziar se informa sobre el proceso de embarazo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Al principio pidió un adelanto de sueldo a Cristina para unas intervenciones en el dentista, pero pronto su mentira empezó a volverse incontrolable. Un libro sobre maternidad en la Barnateca, que luego apareció sospechosamente en el piso de Iván y los síntomas después de hacerse pruebas para la inseminación han sido clave para destapar su secreto. En el capítulo de este martes 25 de noviembre Itziar lo ha confesado todo ante Cristina, que no ha podido hacer más que animarla en este camino tan duro y vulnerable que es conseguir traer una criatura al mundo.

Cristina descubre que Itziar quiere ser madre en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las mentiras salpican la consultoría

La otra cara de la mentira la protagoniza más de un personaje. Lo que había sido un intento de protección de Jordi (Andrés Herrera) y Miquel (Eduard Farelo) para evitar que Gina (Meritxell Huertas) descubriera que ellos eran los culpables del accidente que la ha dejado sin audición, cada vez se enreda más. Empar (Rosa Boladeras) no ha podido evitarlo e intentó confesar la verdad más de una vez. Por su parte Noe (Elena Gadel) ha decidido que es mejor idea dejarlo estar porque no podrán cambiar lo que ha pasado. Son todos una pandilla de mentirosos y es evidente que los guionistas no los dejarán estar hasta que todo explote.

Empar, Miquel y Jordi continúan con su mentira en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

No es solo el lío que tienen por culpa del accidente provocado por una escopeta de balines, sino que además han ocultado ante todos que el concurso público al que se presentaron con la consultoría está manipulado. Tenían un contacto dentro del grupo de avaladores de propuestas y ahora que han ganado, Empar cree que esto les ha beneficiado. También intentó denunciarlos, pero su jugada no salió bien. Cada vez que intenta perjudicarlos y explicar sus estrategias, Miquel consigue salvarlo in extremis. Con todas las mentiras que tienen de por medio, es evidente que en algún momento les explotará en la cara alguna de ellas.

Empar intenta boicotear la empresa de Miquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El principal problema que tienen -además de controlar a Empar y hacerla callar- es estar atentos para ver los movimientos de Gina. Su actitud ha cambiado muchísimo, se la ve más feliz desde que usa audífonos e incluso ha organizado actividades benéficas para recaudar dinero para una asociación de personas con sordera. El problema es que tampoco parece dispuesta a olvidar lo que pasó y quiere a los culpables de su accidente pronto.

Gina aún quiere respuestas sobre qué pasó el día del accidente en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los verdaderos responsables han intentado taparlo todo, pero como si fuera una mina, un paso en falso podría hacerlo saltar todo por los aires. El ambiente en la consultoría tampoco mejora, Empar a punto de salir corriendo y colgar una pancarta en el bar Flora que explique todo lo que están ocultando, Noe nerviosa y Miquel medio paranoico porque cree que Jordi podría revelarlo todo ahora que vuelve a ser pareja de Gina. Todo un conjunto de mentiras y engaños que los dejarán muy mal parados.

Jordi y Noe discuten la mentira sobre el accidente de Gina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Dos maneras de mentir. Mentiras pequeñas que no hacen daño y que son un colchón ante un cambio vital como el que afronta Itziar. La otra cara, la del engaño y la estrategia para no asumir responsabilidades. ¿Cuándo saldrá todo a la luz en Com si fos ahir?