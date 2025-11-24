Ante los problemas hay dos maneras de actuar: ser racional o dejarse llevar por las emociones. Los personajes de Com si fos ahir a menudo van a su aire, no piensan en las consecuencias y se encuentran con las consecuencias que derivan de sus actos, más de una vez incoherentes y sin sentido. Sílvia (Montse Germán) se ha encontrado de frente con una verdad dolorosa, amarga y miserable. No solo se enfrenta a un diagnóstico médico que le asusta, sino que además Francesc (Eduard Buch) ha decidido que volver con su ex era la mejor decisión para ayudarla en un momento delicado. Un acto despreciable y dramático, que la ha convertido en la reina del ranking de personajes desgraciados de la serie de TV3. Ahora que ha pillado a la pareja en directo, ¿cuáles han sido las primeras reacciones?

Intentar alargar lo que es insalvable

¿Se puede tener más mala suerte en esta vida? Sílvia podría responder que no, porque últimamente su vida ha dado un giro de 180 grados y no hacia un lado positivo. Si creía que unos mareos y dolores de cabeza supuestamente provocados por la menopausia eran su peor pesadilla, descubrir que Francesc llevaba semanas liándose con Ona (Carmela Poch) ha terminado de rematarlo todo. El capítulo del viernes 21 de noviembre sirvió para sufrir muchísimo con Sílvia. Al final es sencillo empatizar con una mujer a la que llevan días engañando y que, en lugar de saberlo por boca de su pareja, se entera porque los encuentra besándose en medio de la calle. Se puede ser un poco más cuidadoso, pero últimamente Francesc usa todo menos el cerebro.

La Sílvia enxampa l’Ona i el Francesc en directe | 3Cat

Para poner en contexto, Sílvia recibió un primer diagnóstico tras las pruebas médicas que la han dejado aún más preocupada. No hay un nombre específico, pero todo apunta a que será mucho peor de lo que esperan los fans de la serie. Ahora bien, seguramente para este personaje fundacional del grupo de amigos su máxima preocupación ahora es rehacer su vida después de saber que Francesc la está engañando con Ona. Ella solo quería ver a su novio en el trabajo, y lo que se encontró esperándolo fue la manifestación directa de un hombre con cara de pena capaz de hacer ver que todo iba bien entre ellos y irse a la cama de su ex en cuestión de horas.

L’Ona ha aconseguit el que volia a ‘Com si fos ahir’, recuperar la relació amb el Francesc | 3Cat

Lágrimas a raudales y el último intento por arrastrarse y no perder a Francesc

Siendo honesta, más valdría que Sílvia tomara la bolsa y un par de mudas y se fuera una temporada bien lejos de Barcelona y de hombres que no la respetan. Es cierto que ella también tuvo su aventura picante con Miqui (Adrià Collado), el cuñado de Francesc, pero si entonces decidió perdonarla porque no se imaginaba su vida sin ella, ¿qué ha cambiado ahora? Ona es el nuevo personaje de un triángulo amoroso que ha sido un desastre. Desde su primera aparición tenía muy claro qué podía hacer para acercarse a su ex, qué frases podía usar para ganarse su confianza un cuarto de siglo después de haberlo dejado plantado en el altar… No solo sabe jugar bien al tenis, sino que ha logrado manipular a Francesc para que termine cediendo y decida dejar a Sílvia para volver con ella.

El Francesc busca el consol de l’Ona després que la Sílvia els hagi enxampat a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El capítulo del lunes, por tanto, debía arrancar con las primeras reacciones. Más allá de ver a Sílvia con la lágrima colgando y hecha un desastre, también ha sido el momento de ver a Francesc arrepentido. Llorando como un niño pequeño ha buscado el consuelo de Ona que una vez más ha logrado que él haga lo que ella quiere, quedarse en su casa en lugar de ir y afrontar las consecuencias hablando con Sílvia. Por su parte, ella se ha pasado el día llorando en el sofá a la espera de hablar con Eva (Alícia González Láa) que se ha encontrado una escena digna de película, con la pobre mujer acurrucada y llorando sin parar.

Primeres reaccions de la Sílvia després de descobrir la infidelitat del Francesc a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El consejo de Eva ha sido bastante acertado, teniendo en cuenta el desastre de relaciones amorosas que ha tenido Eva los últimos nueve años. Si quiere alguna explicación por su comportamiento, debe hablar con Francesc y saber si ha sido una aventura o quiere ir más allá. ¿El momento del cara a cara? Un espectáculo todo. El hombre entró al piso con una idea muy clara: dejar a Sílvia, hacer un poco el papel de víctima y llorar delante de ella haciendo ver que le sabe muy mal abandonarla en su peor momento. Sus excusas, como que nunca ha dejado de amar a Ona y que quieren estar juntos, no cuadran con todas las declaraciones de amor de los últimos meses. De hecho, ambos volvieron de las vacaciones de verano más enamorados que nunca, por lo tanto, ¿es tan potente el efecto Ona como para arrasar con todo lo que habían construido?

El Francesc ho té molt clar: deixarà la Sílvia per estar amb l’Ona | 3Cat

Ha sido doloroso ver cómo Sílvia incluso se arrastraba hasta el aburrimiento pidiéndole por favor que no la dejara, que podían superarlo. Un poco más y se pone de rodillas para suplicar, pero Francesc sabía lo que quería hacer y ha pasado olímpicamente de todo para recoger sus cosas y dejar el piso. Con la poca dignidad que quedaba, la mujer no se ha quedado a observar el espectáculo y se ha ido para volver unas horas más tarde con la mitad del piso vacío, el juego de llaves en la mesa y el pijama de Francesc bajo la almohada de la cama.

La Sílvia, arraulida al llit i plorant abraçada al pijama del Francesc a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Tras hacerse la fuerte un rato, tocaba dejar salir lo que sentía, abrazada al pijama y totalmente destrozada porque, al fin y al cabo, le acaban de romper el corazón. ¿Podremos ver por fin una versión más vengativa o gamberra de Sílvia? ¿Buscará la manera de hundir a Ona por haberle robado el novio? Esta trama aún podría tener una segunda vida y será interesante seguirle la pista en Com si fos ahir.