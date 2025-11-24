Davant els problemes hi ha dues maneres d’actuar: ser racional o deixar-se emportar per les emocions. Els personatges de Com si fos ahir sovint van a la seva, no pensen en les conseqüències i es troben amb les conseqüències que deriven dels seus actes, més d’un cop incoherents i sense sentit. La Sílvia (Montse Germán) s’ha trobat de cara amb una veritat dolorosa, amarga i miserable. No només s’enfronta a un diagnòstic mèdic que l’espanta, sinó que a més a més el Francesc (Eduard Buch) ha decidit que tornar amb la seva ex era la millor decisió per ajudar-la en un moment delicat. Un acte menyspreable i dramàtic, que l’ha convertit en la reina del rànquing de personatges desgraciats de la sèrie de TV3. Ara que ha enxampat la parella en directe, quines han estat les primeres reaccions?
Intentar estirar allò que és insalvable
Es pot tenir més mala sort en aquesta vida? La Sílvia podria respondre que no, perquè últimament la seva vida ha fet un gir de 180 graus i no cap a un cantó positiu. Si creia que uns marejos i maldecaps suposadament provocats per la menopausa eren el seu pitjor malson, descobrir que el Francesc feia setmanes que s’estava embolicant amb l’Ona (Carmela Poch) ha acabat de rematar-ho tot. El capítol de divendres 21 de novembre va servir per patir moltíssim amb la Sílvia. Al final és senzill empatitzar amb una dona a qui fa dies que posen les banyes i que, en lloc de saber-ho per la boca de la seva parella, se n’assabenta perquè se’ls troba menjant-se la boca en mig del carrer. Es pot ser una mica més curós, però últimament el Francesc ho fa servir tot menys el cervell.
Per posar en context, la Sílvia va rebre un primer diagnòstic després de les proves mèdiques que l’han deixat encara més preocupada. No hi ha un nom específic, però tot apunta que serà molt pitjor del que s’esperen els fans de la sèrie. Ara bé, segurament per a aquest personatge fundacional de la colla d’amics la seva màxima preocupació ara és refer la seva vida després de saber que el Francesc l’està enganyant amb l’Ona. Ella només volia veure el seu xicot a la feina, i el que es va trobar esperant-lo va ser la manifestació directa d’un home amb cara de pena capaç de fer veure que tot anava bé entre ells i anar-se’n al llit de la seva ex en qüestió d’hores.
Llàgrimes a dojo i l’últim intent per arrossegar-se i no perdre el Francesc
Sent honesta, més valdria que la Sílvia agafés la bossa i un parell de mudes i se n’anés una temporada ben lluny de Barcelona i d’homes que no la respecten. És cert que ella també va tenir la seva aventura picant amb el Miqui (Adrià Collado), el cunyat del Francesc, però si llavors havia decidit perdonar-la perquè no s’imaginava la seva vida sense ella, què ha canviat ara? L’Ona és el nou personatge d’un triangle amorós que ha estat un desastre. Des de la seva primera aparició tenia molt clar què podia fer per acostar-se al seu ex, quines frases podia fer servir per guanyar-se la seva confiança un quart de segle després d’haver-lo deixat plantat a l’altar… No només sap jugar bé a tenis, sinó que ha aconseguit manipular el Francesc perquè acabi cedint i decideixi deixar la Sílvia per tornar amb ella.
El capítol de dilluns, per tant, havia d’arrencar amb les primeres reaccions. Més enllà de veure la Sílvia amb la llàgrima penjant i feta un nyap, també ha estat el moment de veure el Francesc penedit. Plorant com un nen petit ha buscat el consol de l’Ona que un cop més ha aconseguit que ell faci el que ella vol, quedar-se a casa seva en lloc d’anar i afrontar les conseqüències parlant amb la Sílvia. Per la seva banda, ella s’ha passat el dia plorant al sofà a l’espera de parlar amb l’Eva (Alícia González Láa) que s’ha trobat una escena digna de pel·lícula, amb la pobra dona arraulida i plorant sense parar.
El consell de l’Eva ha estat prou encertat, tenint en compte el desastre de relacions amoroses que ha tingut l’Eva els últims nou anys. Si vol alguna explicació pel seu comportament, ha de parlar amb el Francesc i saber si ha estat una aventura o vol anar més enllà. El moment del cara a cara? Un xou tot plegat. L’home ha entrat al pis amb una idea molt clara: deixar la Sílvia, fer el pena una mica i plorar davant d’ella fent veure que li sap molt greu abandonar-la en el seu pitjor moment. Les seves excuses, com que mai ha deixat d’estimar l’Ona i que volen estar junts, no casen amb totes les declaracions d’amor dels darrers mesos. De fet, tots dos van tornar de les vacances d’estiu més enamorats que mai, per tant, és tan potent l’efecte Ona com per arrasar amb tot el que havien construït?
Ha estat dòcil veure com la Sílvia fins i tot s’arrossegava fins a l’avorriment demanant-li si us plau que no la deixés, que podien superar-ho. Una mica més i es posa de genolls per implorar, però el Francesc sabia el que volia fer i ha passat olímpicament de tot per recollir les coses i deixar el pis. Amb la poqueta dignitat que quedava, la dona no s’ha quedat a observar l’espectacle i se n’ha anat per tornar unes hores més tard amb la meitat del pis buit, el joc de claus a la taula i el pijama del Francesc sota el coixí del llit.
Després de fer-se la forta una estona, tocava deixar sortir el que sentia, abraçada al pijama i totalment desfeta perquè, al cap i a la fi, li acaben de trencar el cor. Podrem veure per fi una versió més venjativa o macarra de la Sílvia? Buscarà la manera d’enfonsar l’Ona per haver-li robat el xicot? Aquesta trama encara podria tenir una segona vida i serà interessant seguir-li la pista a Com si fos ahir.