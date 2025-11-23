Nova setmana a Com si fos ahir i els drames de la colla de boomers venen carregats d’intensitat. El titular promet molt: la Sílvia (Montse Germán) ha descobert que el Francesc (Eduard Buch) té una aventura amb l’Ona (Carmela Poch). Ja feia dies que els fans de la sèrie esperaven una reacció davant aquesta broma de mal gust, però les conseqüències d’aquesta trama seran encara més complicades. Aquestes són les pistes sense espòilers per a una setmana marcada per les traïcions, una denúncia inesperada, dubtes i molt dramatisme -si és que encara pot haver-hi més-.
La Sílvia descobreix dues veritats molt crues
Podem donar el títol a personatge més desgraciat per a la Sílvia? La pobra dona no surt d’un pou que ja n’està entrant en un altre. Els fans de la sèrie de TV3 fa dies que estan preocupats, la veuen patir per uns dolors recurrents que abans podien semblar simples símptomes de la menopausa -un tema que ha entrat amb força aquesta temporada- i que resulta que eren tot el contrari. En el capítol de divendres va rebre els resultats de les proves mèdiques i un diagnòstic que canviarà completament la seva vida.
Aquesta no ha estat la pitjor notícia que podria rebre, perquè quan semblava que l’embolic del Francesc duraria una setmana més, la Sílvia els ha enxampat completament. Les conseqüències arribaran aquesta setmana i no seran gens agradables per a ningú. Ell intentarà arrossegar-se perquè té el cap fet un embolic -podria haver-ho pensat molt abans- i l’Ona no aturarà la màquina ara que ha aconseguit el que tant volia, recuperar un amor que va acabar-se fa un quart de segle. Sembla que la nova parella es formalitzarà, però com reaccionarà la Sílvia? Amb tot l’embolic de la malaltia i la bomba que acaba d’esclatar, no té temps per pair tots els disgustos.
El Salva pateix perquè el seu secret fastigós podria sortir a la llum
Ja era hora que el Salva (Ernest Villegas) patís les conseqüències de la seva relliscada. Ha estat jugant on no tocava, fent veure que tot era complicitat amb l’Aina (Tai Fati), però fer-li un petó després de veure-la tan emocionada a la festa ha estat la gota que ha fet vessar el got. La seva alumna del màster té un dilema al davant: explicar el que va passar o guardar el secret del Salva per no perjudicar la seva carrera. L’altra gran implicada en aquesta trama és la Marta (Sílvia Bell). Ella de ximple no en té ni un pèl, i va temps que s’ensuma que el Salva està estrany, que actua de manera exagerada i que està més susceptible del normal. Amb tots els esdeveniments dels últims dies començarà a repensar-s’ho tot, però descobrirà el que va passar entre el seu xicot i l’Aina abans que el Salva ho pugui confessar?
La Gina assumeix els seus problemes i posa bona cara
La Gina (Meritxell Huertas) també és un dels personatges més desafortunats de la temporada. Ella que només volia sortir amb la colla d’excursió i va escapar-se al bosc per pixar un segon amb l’Eva (Alícia González Láa) i en poc més de cinc minuts la seva vida havia canviat: ara té problemes d’audició, per no dir que s’ha quedat sorda d’una oïda completament, i haurà d’adaptar-se a aquest canvi. La seva forma d’afrontar una nova etapa ha estat amb la lluita i la resiliència, buscant els culpables de l’accident, tot i que els tenia molt més a prop del que creia. En els pròxims capítols s’embarcarà en una aventura nova, amb una associació de persones sordes i alhora rebrà noves dades del que va passar el dia de l’accident que podrien canviar tot el que creia que havia descobert: qui són els responsables?
La paternitat de l’Adrià continua generant problemes
L’obsessió del Quique (Biel Duran) és un no parar i fa setmanes que s’allarga a la sèrie de TV3. L’ego ferit d’un home perquè el metge li havia dit que tenia un alt percentatge d’esterilitat l’han fet buscar a tort i a dret el suposat pare biològic del nen que va tenir fa 15 anys amb la Cristina (Carlota Olcina). Una bola cada cop més grossa que ha acabat implicant el Hugh, un amic del Regne Unit amb qui la Cristina va tenir un parell d’aventures quan encara estava casada i que ara els ha esclatat a la cara. El nen ha descobert tot el que passa i durant la setmana anterior ha decidit fugir de casa i refugiar-se amb el Miquel (Eduard Farelo) i la Noe (Elena Gadel). Sembla que el final s’acosta perquè el nen li ha dit que no es farà la prova de paternitat, però el Quique no ho deixarà estar.
Qui també té un altre embolic entre mans és l’Eva. La treballadora del gimnàs va descobrir noves formes de gaudir la sexualitat, primer amb cites fallides d’aplicacions i després amb una festa nocturna en un intercanvi de parelles. Ella va sortir ben contenta de l’experiència, però el problema vindria després de descobrir que s’havia embolicat amb el marit de la Sussy, l’amiga que l’havia portat a experimentar. En els pròxims episodis veurem com avança la seva relació i com se sent la dona de la colla en aquest món tan nou per a ella.
Un cor dividit i les mentides de dos fills desesperats
Les trames del Comsi aquesta setmana venen ben plenes. La Naiara (Daniela Brown) continua molt afectada per tot el que ha passat amb el Ferni (Francesc Cuéllar). El noi amb un passat tèrbol que va tornar a Barcelona de manera inesperada ha caigut de nou en els seus negocis de tràfic de drogues, però tot just quan la Naiara havia decidit apostar per una relació amb ell, va sortir a la llum que havia caigut de nou en aquest pou fosc. Ella no ha oblidat el que sent per ell, però aquesta setmana descobrirà que una persona molt propera a ella l’ha denunciat. Com s’ho prendrà?
Hi haurà maldecaps per a tothom, també per a dos germans mentiders que no saben com desfer-se de la seva mare. L’Ivan (Roger Coma) i la Nina han decidit apadrinar un animal per fer veure que es porten de meravella i aconseguir que la Diana (Mercè Arànega) els deixi en pau. El seu pla tan enrevessat es complicarà molt més, però potser s’adonen que en l’intent d’allunyar la seva mare, han trobat una relació de germans que sempre havien volgut. Arriben capítols molt complicats per a la colla de Com si fos ahir.