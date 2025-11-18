Davant un dilema hi ha dues maneres d’actuar: la correcta i la incorrecta. Els personatges de Com si fos ahir trien una tercera alternativa: fer el que volen quan volen i sense pensar en les conseqüències dels seus actes. Tenint clar que és una sèrie de sobretaula que fa nou anys que ocupa els migdies a TV3, els guionistes aposten per introduir cada cop més girs dramàtics i fer que els seus personatges demostrin cares molt ocultes i desconegudes fins ara. El Salva (Ernest Villegas) ha demostrat que darrere d’una figura aparentment idíl·lica i perfecta s’amagava un home amb intencions fastigoses amb una de les seves alumnes. Després de dies malinterpretant l’agraïment d’una estudiant amb ganes de formar-se va pensar que el millor que podia fer era llançar-se i fer-li un petó amb segones intencions. Els resultats de tot plegat també han estat un desastre, com era d’esperar.
Per la seva banda, el nou fitxatge de la consultoria no deixa de prendre decisions poc encertades. Bàsicament ha guardat el secret del Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera) i tot i haver aconseguit un benefici al respecte, no n’ha tingut prou i ara ha decidit boicotejar el negoci de l’amic que l’ha posat on és per salvar-la dels problemes econòmics.
El Salva busca excuses per justificar el seu moviment fastigós
Ningú s’esperava el canvi de trama del Salva aquesta temporada a Com si fos ahir. Sempre s’havia comportat com un bon jan, amable amb tothom, amb prou paciència per a tolerar les sortides estrambòtiques de la Marta (Sílvia Bel) i una personalitat tranquil·la i directa. Tot semblava normal a la vida del Salva -la normalitat que es pot esperar del dia a dia d’aquesta colla-, iniciant el curs com a professor del màster i elogiat per tots els seus alumnes. El problema, però, és que les atencions d’una alumna específica han provocat tot aquest escàndol. L’Aina (Tai Fati) s’ha autodenominat una fan del Salva i els seus casos, de fet, se’ls sap ben bé de memòria.
Tot podria haver quedat com una anècdota o fins i tot oferir-li feina al bufet d’advocat podia ser una oportunitat especial per a la jove que vol fer-se un nom en aquest sector. El problema ha estat la reacció del Salva, afalagat per les atencions de l’Aina i creient que hi havia via lliure per prendre’s confiances. Mira que era fàcil veure les reaccions i les cares que posava quan ell li demanava fer-se una foto o s’aprovava massa. Tampoc s’ha aturat i ha posat distància quan li han dit a la cara directament que “era fastigós” i que feina pena com intentava buscar les engrunes d’atenció de la jove fins i tot davant de la seva parella.
La Marta, creient que alguna cosa estranya estava passant, va demanar, lògicament, que el Salva posés distància i la fes fora de la feina. Dit i fet. Això sí, arrossegant-se com una serp i posant cara de pena com si li haguessin trencat el cor. Durant totes aquestes setmanes ha intentat sense parar salvar el poc que quedava de relació. Ell buscant excuses per quedar o enviar-li qualsevol missatge -potser ja no toca insistir tant- i ella intentant allunyar-se perquè sabia que el Salva es comportava de manera incorrecta.
La gran bomba va esclatar la setmana anterior, després d’una festa amb tot d’advocats famosos. L’Aina no va negar-se a assistir-hi després que el Salva aconseguís una plaça, però el resultat de tot plegat va ser encara més incòmode i repulsiu. La connexió del Salva amb una gran advocada va permetre que la noia aconseguís un contacte important per fer una estada de pràctiques, i en mig de l’eufòria i les copes de cava, van acabar junts al cotxe del Salva.
Només havia d’acompanyar-la a casa, però el Salva, motivat pels agraïments constant de la noia, una mica fora de si, va deixar-se emportar fent-li un parell de petons. Ella, morta de por i en xoc, va quedar-se tota parada i el Salva, entenent que el que havia fet estava bé -cosa que no era certa-, va intentar pujar una mica més de nivell. Allà l’Aina va girar cua, vomitant i tot pel que acabava de viure amb el seu professor. Tot plegat una situació horrible i desagradable.
Repartir les culpes per intentar quedar bé
Ara, com era d’esperar, el Salva ha patit els remordiments d’aquella nit veient que l’Aina actua de manera estranya i vol posar fi a la situació. Està nerviós, perquè si això surt a la llum d’una manera equivocada podria sentenciar la seva carrera. Per intentar arribar a un acord, parla amb contactes per saber si algú s’ha queixat de la seva feina com a professor i quan veu que no hi ha res, intercepta directament l’Aina per aclarir el que va passar.
Segons ell, l’Aina potser no estava preparada per fer el pas, tenien molta connexió i no sap per què va marxar d’aquella manera tan sobtada. Potser havia malinterpretat les seves intencions i la necessitat de disculpar-se no és pas perquè se senti malament, sinó perquè no vol que la relació entre ells sigui incòmoda a partir d’ara. Com pot tenir tan poca vergonya? Què farà l’Aina a partir d’ara? Ho explicarà o guardarà el secret per no perjudicar el Salva o a ella mateixa?
El contrast de l’ambient a la consultoria
Aparentment, l’ambient a la consultoria hauria de ser festa i xerinola: han guanyat el concurs públic, la Noe (Elena Gadel) aconseguirà la casa que fa anys que vol comprar i entrarà una quantitat de diners sucosa al negoci. Tot això, però, està tacat per les mentides, el joc brut i els suborns. Primer per amagar que l’accident de la Gina (Meritxell Huertas) és responsabilitat del Jordi i el Miquel i després per oferir un lloc privilegiat a la feina per a l’Empar (Rosa Boladeras) de manera que no expliqui els draps bruts que amaguen. El que passa amb l’Empar és que ja en té prou de jocs de nens petits i estafes professionals quan ella a més a més està passant per una etapa personal desastrosa. Tot aquest còctel de desgràcia havia d’explotar en algun moment i ara ha decidit reaccionar de manera radical per culpa d’una mala època que arrossega des de fa mesos.
Ho ha intentat tot. Confessar-li a la Gina qui són els amics que l’han traït, denunciar que la consultoria tenia un conegut dins l’equip que avaluava la proposta del concurs públic, acceptar la feina del Miquel per poder ajudar el seu fill amb els deutes… Tipa de tot això, en el capítol d’aquest dimarts 18 de novembre ha pres una decisió irreconeixible en ella mateixa. Alhora que el Salva lluitava contra el seu error catastròfic, l’Empar ha decidit perjudicar un cop més l’empresa que l’ha acollit. Després de quedar-se tota sola a la consultoria perquè el Miquel i la Noe se n’han anat a casa a celebrar la nova adquisició immobiliària, ella ha agafat una ampolla d’alcohol per ofegar les penes i acabar els informes del pressupost que havien d’enviar -sota la premissa que ho havia de revisar el Miquel-.
Què ha fet ella? No fer ni cas, omplir els papers amb xifres creuades i desorbitades i enviar-ho abans de quedar-se clapada al despatx feta una sopa. En el moment que el Miquel ha tornat i s’ha adonat del que havia passat, l’Empar ho ha confessat tot: ho ha fet expressament per perjudicar el seu amic, admetent que no li queda “ni una espurna de dignitat” i que tots dos, ella i el Miquel, són “uns corruptes de merda”. Tota aquesta escena surrealista i sense sentit per admetre que el primer error va ser disparar la Gina. Potser és massa tard per confessar la veritat o abans algun cometrà algun error que ho destaparà de la manera més inesperada.
Tots dos personatges, l’Empar i el Salva, han pres decisions incorrectes, però les reaccions a les conseqüències han estat diferents, un buscant exculpar-se i l’altra admetent que tenen un problema que se’ls hi està anant de les mans.