Gir de guió inesperat a Com si fos ahir. Equivocar-se és humà. Tothom ha de tenir oportunitats i triar l’opció que en aquell moment els sembli més correcta. Hi ha fins i tot frases populars com dir que ‘qui té boca s’equivoca’, però sovint és millor deixar la boca tranquil·la. El Salva (Ernest Villegas) i el Ferni (Francesc Cuéllar) eren conscients que el que estaven fent podria portar problemes. Són dos adults amb prou experiència per saber que intentar embolicar-se amb una alumna no és correcte i que tornar a traficar amb drogues pot allunyar-te de les persones que t’estimen. A Com si fos ahir els guionistes posen damunt la taula les dues cares dels errors i les greus conseqüències que se’n deriven de tot plegat.
Una veritat fastigosa i les excuses per buscar culpable més enllà d’un mateix
Aquesta temporada els espectadors de la sèrie de TV3 no s’esperaven un gir tan forçat en el personatge del Salva. El suposat advocat que predica amb l’exemple i ven la moto de ser íntegre, amagava una cara fosca i sent sincers, bastant fastigosa. Es pot tenir bona relació amb els alumnes del màster sense travessar una línia vermella, i sort que hi havia senyals per tot arreu que advertien que s’estava passant. Adonar-se que tenia una fan a les classes del màster ha fet que l’ego del Salva augmenti a nivells insospitats fins ara, però probablement l’Aina (Tai Fati) no s’esperava que l’agraïment i les bones respostes el portarien a sobrepassar-se després d’una festa amb advocats de renom.
Feia dies que l’Aina intentava tallar la poca relació que quedava amb el Salva, però ell, obstinat a no perdre el contacte, ha estat buscant excuses per trobar-se amb ella. Quina necessitat tenia de complicar-se la vida si amb la Marta (Sílvia Bel) ja té una relació animada -per dir-ho de manera suau-. En tot cas, tota aquesta setmana ha patit pels remordiments d’haver-se excedit amb l’alumna després d’una festa amb altres advocats: ell va fer-li un petó i fins i tot va intentar intimar una mica més. Des de llavors l’estudiant se sent incòmoda, actua de manera estranya i això s’ha acabat notant fins i tot a la universitat.
La confessió de l’Aina ho fa esclatar tot
El Salva va intentar raonar amb ella, buscar excuses per intentar fer-li creure que era cosa dels dos, que hi havia connexió i que no era només una imaginació. Com era evident, l’Aina no tenia intenció de barallar-s’hi, però al final un secret tan brut i fastigós havia d’esclatar d’alguna manera. En el capítol de dijous dia 20, la noia s’ha sincerat com no ho havia fet fins ara amb una companya del màster. Després de parlar del Salva i del fet que gràcies a ell havia aconseguit una feina en un dels millors bufets de la ciutat, la jove ho ha confessat tot: el Salva es va abraonar a sobre d’ella i va intentar “fotre-li mà”. Ella s’ha començat a responsabilitzar del que havia passat, perquè va ser “massa amable” o simpàtica amb ell, però aquest tsunami només acaba de començar. La seva companya ho ha titllat d’abús i no es tallarà ni un pèl a l’hora d’enfrontar-s’hi.
L’última escena del capítol és ben bé de pel·lícula. El Salva es dirigeix a la Mar, la companya de l’Aina, per xerrar amb ella i felicitar-la per una de les entregues. D’un moment a l’altre l’ambient entre ells es tensa i la noia comença a anomenar-lo abusador i acusar-lo d’haver-se sobrepassat amb l’Aina. La resposta d’ell? Dirigir-se fet una fúria a la planta on estudia la seva alumna predilecta per escridassar-la al passadís i demanar-li explicacions del que ha anat escampant amb els companys. Les conseqüències del seu error tindran un preu molt alt i segur que els guionistes no ho deixen passar. Denunciarà el seu professor? Intentarà tapar-ho o fer veure que no passa res?
Tornar al passat fosc no ha estat una bona idea
Com dèiem, equivocar-se és una reacció natural davant una decisió errònia. Ser conscient que el que fas no és correcte, a més a més de ser una mica ximple, tampoc et deixa lliure del càstig que rebràs. En el cas del Ferni ha estat ben bé així. Va tornar a Barcelona per recuperar la seva vida allunyada del món de les drogues i davant el primer problema greu, l’opció més senzilla va ser tornar a traficar amb estupefaents. Tot just quan la Naiara (Daniela Brown) havia decidit donar-li un vot de confiança, tot el que havia construït va caure com un castell de cartes.
Realment semblava que podria fer les coses bé. Tenia una feina honrada amb un sou baix, alguns amics i la seva família per fi el tolerava una mica. La Naiara semblava disposada a oblidar els maldecaps i recuperar la relació a poc a poc, però un gir inesperat ha tornat a complicar-ho tot. El Ferni havia decidit fer un parell d’entregues per aconseguir els diners per pagar el llogues i després deixar-ho estar, però els mons tèrbols no són tan senzills i cal tenir clar que no pot deixar-ho quan i com vulgui. Per culpa d’aquestes entregues la Griselda, una amiga seva, va patir un brot psicòtic després de robar-li un paquet amb drogues que portava a la furgoneta. Que la Naiara rebés aquesta informació era el pitjor que podia passar-li, sobretot perquè el Karim (Moha Amazian) l’havia engegat a pastar fang per haver triat “el tio complicat”. La situació pot millorar una mica més?
En aquest mateix capítol, el Ferni rep la visita d’una parella de Mossos d’Esquadra, i no, no és la Mossa que voldria veure. Ara que la Naiara també l’ha despatxat torna a estar sol, només té la Griselda que amb prou feines pot sostenir-se a ella mateixa. Els Mossos, però, no porten bones notícies. Sembla que algú l’ha denunciat pel negoci de les drogues i per haver estat en part responsable del brot de la Griselda. Quan la Naiara se n’assabenta, acusa directament el Karim, però la seva resposta fa pensar que ell no ha estat. Quines opcions queden? El seu germà petit que ara torna a desconfiar del Karim? O potser ha estat el seu pare, que només veu amb bons ulls la relació que tenia amb el company Mosso?
Tot plegat, són els resultats de dos errors comesos a Com si fos ahir i que, evidentment, continuaran molt presents en els pròxims capítols de la sèrie.