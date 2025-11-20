Giro de guion inesperado en Com si fos ahir. Equivocarse es humano. Todo el mundo debe tener oportunidades y elegir la opción que en ese momento les parezca más correcta. Hay incluso frases populares como decir que ‘quien tiene boca se equivoca’, pero a menudo es mejor dejar la boca tranquila. Salva (Ernest Villegas) y Ferni (Francesc Cuéllar) eran conscientes de que lo que estaban haciendo podría traer problemas. Son dos adultos con suficiente experiencia para saber que intentar liarse con una alumna no es correcto y que volver a traficar con drogas puede alejarte de las personas que te quieren. En Com si fos ahir los guionistas ponen sobre la mesa las dos caras de los errores y las graves consecuencias que se derivan de todo esto.

Una verdad asquerosa y las excusas para buscar culpable más allá de uno mismo

Esta temporada los espectadores de la serie de TV3 no se esperaban un giro tan forzado en el personaje de Salva. El supuesto abogado que predica con el ejemplo y vende la moto de ser íntegro, escondía una cara oscura y siendo sinceros, bastante asquerosa. Se puede tener buena relación con los alumnos del máster sin cruzar una línea roja, y suerte que había señales por todas partes que advertían que se estaba pasando. Darse cuenta de que tenía una fan en las clases del máster ha hecho que el ego de Salva aumente a niveles insospechados hasta ahora, pero probablemente Aina (Tai Fati) no esperaba que el agradecimiento y las buenas respuestas lo llevarían a excederse después de una fiesta con abogados de renombre.

El Salva va fer un petó a l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Hacía días que Aina intentaba cortar la poca relación que quedaba con Salva, pero él, obstinado en no perder el contacto, ha estado buscando excusas para encontrarse con ella. ¿Qué necesidad tenía de complicarse la vida si con Marta (Sílvia Bel) ya tiene una relación animada -por decirlo suavemente-. En todo caso, toda esta semana ha sufrido por los remordimientos de haberse excedido con la alumna después de una fiesta con otros abogados: él le dio un beso e incluso intentó intimar un poco más. Desde entonces la estudiante se siente incómoda, actúa de manera extraña y eso se ha acabado notando incluso en la universidad.

L’Aina li explica a una alumna el que va passar amb el Salva dins el seu cotxe | 3Cat

La confesión de Aina lo hace estallar todo

Salva intentó razonar con ella, buscar excusas para intentar hacerle creer que era cosa de los dos, que había conexión y que no era solo una imaginación. Como era evidente, Aina no tenía intención de pelearse con él, pero al final un secreto tan sucio y asqueroso tenía que estallar de alguna manera. En el capítulo del jueves 20, la chica se ha sincerado como no lo había hecho hasta ahora con una compañera del máster. Después de hablar de Salva y del hecho de que gracias a él había conseguido un trabajo en uno de los mejores bufetes de la ciudad, la joven lo ha confesado todo: Salva se abalanzó sobre ella e intentó «manosearla». Ella ha comenzado a responsabilizarse de lo que había pasado, porque fue «demasiado amable» o simpática con él, pero este tsunami solo acaba de comenzar. Su compañera lo ha calificado de abuso y no se cortará ni un pelo a la hora de enfrentarse a él.

Una alumna del Salva s’enfronta després de sentir la confessió de l’Aina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La última escena del capítulo es de película. Salva se dirige a Mar, la compañera de Aina, para charlar con ella y felicitarla por una de las entregas. De repente, el ambiente entre ellos se tensa y la chica comienza a llamarlo abusador y a acusarlo de haberse excedido con Aina. ¿La respuesta de él? Dirigirse hecho una furia a la planta donde estudia su alumna predilecta para gritarle en el pasillo y pedirle explicaciones de lo que ha ido contando a los compañeros. Las consecuencias de su error tendrán un precio muy alto y seguro que los guionistas no lo dejarán pasar. ¿Denunciará a su profesor? ¿Intentará taparlo o hacer como si no pasara nada?

Discussió brutal entre l’Aina i el Salva a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Volver al pasado oscuro no ha sido una buena idea

Como decíamos, equivocarse es una reacción natural ante una decisión errónea. Ser consciente de que lo que haces no es correcto, además de ser un poco tonto, tampoco te deja libre del castigo que recibirás. En el caso de Ferni ha sido exactamente así. Volvió a Barcelona para recuperar su vida alejada del mundo de las drogas y ante el primer problema grave, la opción más sencilla fue volver a traficar con estupefacientes. Justo cuando Naiara (Daniela Brown) había decidido darle un voto de confianza, todo lo que había construido se derrumbó como un castillo de naipes.

La Naiara ha triat el Ferni a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Realmente parecía que podría hacer las cosas bien. Tenía un trabajo honrado con un sueldo bajo, algunos amigos y su familia por fin lo toleraba un poco. Naiara parecía dispuesta a olvidar los problemas y recuperar la relación poco a poco, pero un giro inesperado ha vuelto a complicarlo todo. Ferni había decidido hacer un par de entregas para conseguir el dinero para pagar el alquiler y luego dejarlo, pero los mundos turbios no son tan sencillos y hay que tener claro que no puede dejarlo cuando y como quiera. Por culpa de estas entregas, Griselda, una amiga suya, sufrió un brote psicótico después de robarle un paquete con drogas que llevaba en la furgoneta. Que Naiara recibiera esta información era lo peor que podía pasarle, sobre todo porque Karim (Moha Amazian) lo había mandado a paseo por haber elegido «el tipo complicado». ¿La situación puede mejorar un poco más?

El Ferni torna a tenir problemes amb la justicia a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En este mismo capítulo, Ferni recibe la visita de una pareja de Mossos d’Esquadra, y no, no es la Mosso que quisiera ver. Ahora que Naiara también lo ha despedido vuelve a estar solo, solo tiene a Griselda que apenas puede sostenerse a sí misma. Los Mossos, sin embargo, no traen buenas noticias. Parece que alguien lo ha denunciado por el negocio de las drogas y por haber sido en parte responsable del brote de Griselda. Cuando Naiara se entera, acusa directamente a Karim, pero su respuesta hace pensar que él no ha sido. ¿Qué opciones quedan? ¿Su hermano pequeño que ahora vuelve a desconfiar de Karim? ¿O quizás ha sido su padre, que solo ve con buenos ojos la relación que tenía con el compañero Mosso?

Qui ha denunciat el Ferni a ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

En definitiva, son los resultados de dos errores cometidos en Com si fos ahir que, evidentemente, continuarán muy presentes en los próximos capítulos de la serie.