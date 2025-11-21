Abans s’atrapa un mentider que un coix. Una dita popular que guanya més sentit que mai aquesta setmana a Com si fos ahir. Es pot ser una persona desafortunada, tenir problemes de salut, sobreviure a un exmarit que es mira massa el melic i suportar que un metge no es molesti a fer-te proves perquè creu que només ets “una dona amb símptomes de menopausa”. Tot això ho ha patit la Sílvia (Montse Germán) des que forma part de la sèrie diària de TV3, per tant, era qüestió de temps que els guionistes decidissin ajudar-la una mica, això sí, patint moltíssim en el procés. Per fi la gran mentida ha sortit a la llum i la bomba més esperada d’aquest inici de temporada ha esclatat. Ara bé, les conseqüències seran ferotges.
Una infidelitat amb les hores comptades i una dona malalta que no s’espera aquest resultat
Portar una doble vida a Com si fos ahir és complicat, tenint en compte que les mentides són el secret més sucós possible. Els protagonistes de la sèrie són tafaners per naturalesa i quan tenen la mosca rere l’orella no ho deixen estar fins que obtenen els resultats que volen. La Sílvia és una dona curiosa amb una trama difícil aquesta vuitena temporada. Després de veure-la una mica empoderada durant l’anterior temporada fins i tot atrevint-se a tenir una aventura amb el marit de la seva cunyada -cosa que no impedeix que sigui incorrecte fotre-li les banyes a la parella-, va tornar de les vacances d’estiu feta un nyap. Maldecaps, vòmits, dolors, problemes amb la menopausa i l’arribada d’una dona molt pesada incapaç de superar el passat. Qui vol canviar-li la vida a la pobra dona?
En tot cas, la gran perjudicada ha estat la Sílvia i el culpable d’aquesta explosió és el Francesc (Eduard Buch). Ell sap el que suposa ser víctima d’una infidelitat, ho ha patit i ha plorat com un nen petit perquè la dona de la seva vida s’ha embolicat amb el marit de la seva germana. Amb tota aquesta experiència, de veritat creia que cedir davant la seva ex després de 25 anys separats seria una bona idea? L’Ona (Carmela Poch) va estar a punt de casar-se amb el Francesc, però en l’últim moment el va deixar plantat per anar-se’n a viure el gran somni de ser tenista professional. Què fa ara intentant recuperar una relació que ja està acabada? El Francesc ha rebut molts avisos, queixes i peticions de la seva parella perquè s’allunyi, perquè veu intencions que no són lleials i perquè pateix que passi el que ha acabat passant: una infidelitat tan gran com la poca vergonya del Francesc.
El resultat del diagnòstic i una visita accidentada a la feina
Dins la trama de la Sílvia hi ha dues grans incògnites: quan descobrirà que el Francesc s’està embolicant amb l’Ona i planeja deixar-la i, d’altra banda, què ha provocat la greu hemorràgia que va enviar-la a l’hospital. És evident que no té problemes amb la menopausa, això va molt més enllà d’uns fogots, i les proves que li han fet ho confirmen. En el capítol de divendres 21 de novembre, la Sílvia havia de passar a fer-se un seguit de proves per sortir de dubtes, però la tornada a casa ha estat molt pitjor del que pensava. Ja sap que no és una tema de menopausa, però per la cara de la doctora, serà més greu del que tothom es pensa. Encara no hi ha nom per als resultats, però els fans del Comsi poden preparar-se perquè no sembla que sigui res positiu. En tot cas i sent tan beneita com acostuma a ser, ha decidit ocultar-ho al Francesc per “no fer-lo patir”. Com si ell no estigués pensant tot el dia en el moment d’escapar-se de casa per anar al pis de l’Ona.
Tot semblava normal, ella trista a casa pensant en la malaltia que pot tenir i el Francesc a la feina preparant la pròxima trobada amb la seva amant. El que segurament no s’esperava era que l’enxampessin per sorpresa. La Sílvia suposadament volia passar la tarda al gimnàs, però en un últim moment i després de parlar amb l’Ivan (Roger Coma) sobre amagar el diagnòstic, ha decidit agafar el cotxe i presentar-se a la feina del seu xicot per veure’l i intentar animar-se una mica. Animada sí que ha estat la trobada, però no pas pel que ella s’esperava.
Enxampats en directe
Un cop ha arribat a la feina s’ha trobat amb un company del Francesc, que l’ha avisat que l’home no era allà perquè havia sortit a dinar amb la seva amiga, la professora de tenis. El cervell de la Sílvia s’ha posat a funcionar a mil per hora i la pregunta era clara: no és el primer cop que queden, oi? La resposta negativa era un indicador molt clar, el Francesc s’ha estat veient d’amagat amb l’Ona totes aquestes setmanes.
Algú creia que la trama es quedaria aquí fins a la pròxima setmana? La Sílvia s’ha quedat esperant el moment correcte, amagada dins el cotxe fins que els ha enxampat en directe morrejant-se al portal. Allà, amb la llàgrima encara penjant de la galta, la Sílvia s’ha dirigit cap a ells en una escena de pel·lícula: tensa com una roca, l’Ona l’ha vist primer i en girar-se, el Francesc s’ha trobat amb la seva parella observant l’espectacle.
És evident que això no quedarà així i l’home patirà les conseqüències de tota aquesta tarda de mentides i actituds menyspreables. Per fi la gran bomba de la temporada ja és aquí i els pròxims capítols continuarà ben present a la sèrie de TV3.