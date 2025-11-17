Setmana intensa a Com si fos ahir. Els espectadors segurament no s’esperaven un final de setmana tan truculent en la trama de la Sílvia (Montse Germán). Quan estaven a punt de veure que el Francesc (Eduard Buch) fent les maletes i deixant la seva parella amb una mà al davant i una darrere per anar-se’n amb la seva ex, un gir de guió ha fet saltar totes les alarmes. Hi ha moltes mentides creuades aquesta temporada a la sèrie diària de TV3: una infidelitat del passat i una actual que posaran contra les cordes dues relacions molt tenses.
El problema de salut de la Sílvia: més enllà dels símptomes de la menopausa
Es podria dir que la Sílvia és el personatge més desgraciat de tota la història de Com si fos ahir? La dona no té sort i aquesta temporada ho ha demostrat un cop més. Un matrimoni fallit amb un home que només sabia mirar-se el melic, el seu intent de trobar parella i que se n’anés amb la filla, una relació amb un home que va abusar d’ella i ara, un xicot amb cara de pansa que l’està enganyant. Tot plegat un drama, però anem per pams.
L’episodi de divendres va acabar de la mena més enrevessada possible. Quan tots esperaven el moment de la confessió del Francesc, admetent amb cara pena que havia tornat amb l’Ona (Carmela Poch) després de 25 anys, l’últim ensurt de salut de la Sílvia ha fet capgirar tota la trama. El que semblaven símptomes de menopausa amaguen algun problema molt més greu i de fet, l’últim sagnat que ha patit l’ha enviat a l’hospital. Tot plegat fa pudor de socarrim i pel que sembla, les proves que li han fet podrien donar un diagnòstic molt greu i inesperat. Estarà més malalta del que pensen? Arriben mesos complicats per a aquest personatge tan desafortunat. Ja és tot prou difícil estar preocupada per tot això, com per ara haver d’enfrontar la traïció de la seva parella.
Quines conseqüències tindrà la mentida del Francesc?
El Francesc ho tenia tot pensat: dir quatre paraules, fer veure que li sabia molt greu i anar-se’n a ploriquejar al llit amb l’Ona, que per fi ha aconseguit el que volia des del principi: recuperar una relació que va existir fa un quart de segle -podria haver girat full abans- i comportar-se com una molt mala persona. S’ha fet l’amable amb la Sílvia, com si no hi tingués res a veure amb ella, quan l’objectiu principal era robar-li el xicot.
La mentida del Francesc s’ha anat fent més grossa, i ell n’és el gran responsable. Totes les nits que la dona de la colla se n’anava a dormir sola, ell estava sota els llençols de la seva ex. Els guionistes han fet veure que se sentia realment malament per trair-la, però després de tornar del metge i quan semblava que la Sílvia es trobava millor, no ha trigat ni dos segons a agafar la porta i presentar-se a casa de l’Ona.
A més a més, té la barra de dir que “li sap greu per ella” perquè necessiten temps per destapar la seva mentida. Si el cas de la Sílvia és tan greu com sembla, serà capaç de deixar-la tirada o estirarà la mentida fins que la relació sigui insostenible? Potser la dona descobreix abans tot el que ha anat amagant aquests mesos i podria ser una explosió sense control.
La gran mentida de la Cristina per fi surt a la llum
Hi ha molts mentiders a la novena temporada de Com si fos ahir. Aquells personatges que sempre havien anat d’abanderats de la veritat i molt valents per fer algunes coses, ara són els que han guardat informació molt sucosa. La Cristina (Carlota Olcina) i el Quique (Biel Duran) són pares d’un noi curiós i desvergonyit. L’Adrià és un dels joves de la sèrie de TV3 que ha anat acompanyant la colla de boomers tots aquests anys, però ara que és tot un adolescent, no se li escapa cap tema. Els seus pares s’han estat comportant com nens petits, amagant informació i posant-se de morros entre ells. Quin és problema? El Quique està obsessionat amb la idea que no és el pare biològic del nen després de rebre un diagnòstic en què tenia un alt percentatge d’esterilitat.
Ha perseguit la seva exdona durant setmanes, insistint que volia saber la veritat i acusant-la d’haver-lo enganyat amb el Hugh, un amic del Regne Unit amb una relació massa estreta amb la Cristina. Potser les formes del Quique no eren les millors, perquè semblava un nen petit que s’ha quedat sense joguina i vol les coses de pressa i quan ell ho demana. En tot cas, després de jugar a fer proves d’ADN d’amagat, ha estat tan senzill com que l’Adrià senti un missatge de veu del seu pare sobre una prova de paternitat per fer la gran pregunta: “Mama, el papa no és el meu pare de veritat?”, va voler saber la setmana passada el noi.
Per un cop la parella ha decidit ser sincera i tot se n’ha anat en orris. L’Adrià s’ha sentit enganyat, més enllà dels dubtes sobre qui és el pare biològic, sinó perquè volien fer-li proves sense dir la veritat del que estava passant. En el capítol de dilluns 17 de novembre el nen s’ha rebotat de mala manera i ha acusat la seva mare d’enrotllar-se amb un altre home quan estava casada. Ella, com totes les vegades anteriors, ho ha negat fins a no poder més i el Quique tampoc ho ha posat en dubte, no després de la persecució de les últimes setmanes.
La cara més tensa del Quique
La part més divertida de tot plegat? Que la Cristina sí que mentia, i ha fet creure el Quique que estava boig i que estava desconfiant d’ella sense motius. En una conversa d’allò més tensa, la Cristina ha confessat que ella i el Hugh van estar embolicats un temps quan encara estaven casats i això ha mostrat la part més cínica del Quique.
Amb la llengua afilada i sense escrúpols, el director de l’institut no s’ha tallat un pèl a l’hora de dirigir-se a ella i etzibar-li que el millor que havia pogut fer mai era separar-se. La Cristina, com era d’esperar, s’ha quedat ben parada, mig plorant i en xoc. Aquesta família acabarà malament, però per sobre de tot, les opcions sobre la paternitat biològica de l’Adrià tornen a obrir-se de nou.
Dues maneres de veure les mentides, una per intentar protegir persona que s’estima i no contribuir a la bogeria, i l’altra per pena i per no tenir el valor d’explicar que mentre la seva parella es removia de dolor al llit, ell estava amb una altra dona passant-s’ho bé. Quins resultats tindran ambdues històries?