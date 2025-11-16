No hi ha setmana que la colla protagonista d’una sèrie que fa nou anys que ho peta a TV3 pugui anar-se’n tranquil·la de cap de setmana. Les situacions quotidianes d’un grup d’amics boomers i els seus fills s’extrapolen a escenes molt surrealistes a Com si fos ahir. No hi ha parella que no tingui problemes i fins i tot aquelles coses de les quals estaven segurs, com pot ser la paternitat d’un fill, trontollen d’un dia per l’altre perquè a un home li han dit que, quinze anys després de ser pare, és estèril. Maldecaps no hi falten a la sèrie diària de TV3 i si algú creia que això podria calmar-se una estona, la realitat és ben diferent. Aquestes són les pistes sense espòilers de Com si fos ahir per a una setmana carregada de confessions, ensurts mèdics i molta angoixa.
La Sílvia és incapaç de sortir del pou
Mira que n’és de desafortunada la Sílvia (Montse Germán). Les adversitats en la seva vida al Comsi han estat molt presents des de la primera temporada -només cal recordar que va estar casa amb un home com el Jordi (Andrés Herrera-, però aquesta no és l’única experiència negativa que ha tingut amb el sector masculí. No cal anar a buscar al racó dels records, perquè en aquesta novena temporada s’ha convertit en la reina de les infidelitats, i no pas per culpa seva. Si l’anterior temporada va decidir relliscar i entrar en una dinàmica de missatges picants amb el marit de la seva cunyada, ara és el seu xicot qui porta una doble vida.
El Francesc (Eduard Buch) és el mestre de la mentida: alhora que va moixaines a la Sílvia que està tota desfeta per culpa dels problemes mèdics i la menopausa, s’embolica d’amagat amb l’Ona (Carmela Poch), una exparella amb qui va estar a punt de casar-se fa un quart de segle. Potser ja toca girar full, no? Les temptacions de la dona no s’han aturat i ell, com un babau, s’ha deixat portar sense tenir en compte que té una persona a casa que l’espera cada nit amb el sopar a taula.
Mira que ha intentat deixar les coses amb ella, però no queda clar si és perquè és ximple o perquè només pensa en una cosa que ha estat incapaç de posar límits amb ella. Aquesta setmana serà un dels personatges angoixats pel doble joc que està fent. Per la seva banda, la Sílvia per fi podrà fer-se les proves mèdiques que fa mesos que espera, tot just després de patir un nou ensurt amb aquest problema que l’està perseguint des del primer capítol. Són només símptomes de la menopausa o hi ha alguna cosa amagada?
Els remordiments del Salva després d’un moviment fastigós
El Salva (Ernest Villegas) ha travessat una línia vermella. Tot aquest joc de confiances amb l’Aina (Tai Fati) ha acabat de la pitjor manera possible i caldrà veure com els guionistes castiguen aquest moviment fastigós. El Salva va aconseguir que la noia pogués accedir a la festa dels advocats i després d’oferir-se a portar-la a casa en cotxe, va interpretar els seus agraïments com a una porta oberta per abraonar-se sobre ella. Un petó repugnant que no hauria d’haver passat mai i que aquesta setmana farà que els seus remordiments l’empaitin. Hi haurà un càstig? La noia explicarà què va passar després d’aquesta trobada?
El triangle familiar de la Nina, l’Ivan i la Diana
Els drames familiars de l’Ivan (Roger Coma) tampoc s’acaben. Després de recuperar miraculosament la relació amb la Diana (Mercè Arànega) i descobrir que la dona s’havia inventat que s’estava morint per aconseguir unir la seva família de nou, la Nina i l’Ivan han acordat un pla per desfer-se d’ella. A més a més de fingir que tenen bona relació i són els germans idíl·lics, decidiran apadrinar un nou membre, però aquest pla podria sortir malament.
Qui també té plans familiars és la Itziar (Mar Ulldemolins). Després de la tràgica ruptura amb la Foix (Nausicaa Bonnín)-no van arribar a sortir ni un mes-, la noia va deixar-la tirada per tornar amb la seva ex. I què vol fer per superar que les seves relacions són un desastre? Ara ha decidit ser mare soltera i ha demanat diners per fer-ho, -tot i que ha amagat per què els necessita-. La Patri (Lua Amat) no n’acaba d’estar segura i intentarà intercedir en la seva decisió.
El Miqui creu que és el protagonista
Serà una setmana de retorns, sobretot d’un home que ha decidit no responsabilitzar-se amb la família i deixar la Neus (Mercè Martínez) tota sola. Han estat mesos complicats per a ella i amb el retorn del seu marit, s’adonarà que ell no ha deixat de mirar-se el melic i creure’s el protagonista. Ara que semblava que la Neus començava a sentir alguna cosa més per l’Andreu (Marc Cartes), caldrà veure si l’infermer ho correspon.
Aquestes són només algunes pinzellades de les trames que tindran molt protagonisme aquesta setmana a la sèrie diària de TV3. Què passarà amb l’embolic de la Naiara (Daniela Brown)? Cedirà davant la insistència del Ferni (Francesc Cuéllar)? Els treballadors de la consultoria també es dividiran en dos bàndols i la Gina (Meritxell Huertas) començarà a veure la llum després del seu accident. Tot això i més, dilluns a partir de les 16:00 h a TV3.